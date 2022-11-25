台灣IC學者憂中國資訊戰影響力 呼籲選民慎防親中政客

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）台灣九合一選舉將至，IC產業學者共同發出聲明強調「譴責惡意資訊戰、護衛台灣矽盾」，指出中國以資訊戰混淆是非，並企圖滲透台灣半導體產業，因此學者呼籲選民慎防親中政客，對於網路資訊更加小心，幫助捍衛台灣晶片產業的國際優勢。

2015年就發起的「反中資入股台灣IC設計」連署行動由林宗男（台灣大學電機系教授）、林盈達（陽明交通大學資工系講座教授）、李忠憲（成功大學電機系教授）、張順志（成功大學電機系教授）和許美華（媒體/科技人）等人共同聲明，回應近來眾多媒體網路社群以及親中政黨政客，持續對台灣半導體發起的一連串資訊戰攻擊。

該聲明內容如下。

一、美國對中國發起半導體全面封鎖戰，引發全世界產業鍊「去中化」；親中人士為了轉移「去中化」焦點，發起烏賊戰術，在台灣帶動一波國際半導體產業鏈「去台化」的聲浪。

二、最近媒體以及網路社群的「去台化」論調，包括完全扭曲事實的「台積電躲不過訂單冰風暴」、「台積電轉移最先進的3奈米去美國」，到「台積電被美國逼著去蓋廠」、「護國神山正被掏空」、「美國掏空台積電」、「台積電要變成美積電」。旺旺中時更直接喊出「抗美救台」，惡意炮製「疑美仇美論」，中天新聞標題更扭曲事實、製造恐慌，「台海關係緊張！台積電包機千人赴美攜家帶眷 網看傻：這是撤僑嗎？」眾多親中政黨政客，也應和起舞，用不實資訊唱衰台灣半導體，其惡意已到喪心病狂的地步。

三、資訊戰最新攻擊目標為何對準台灣半導體？

因為台灣半導體被稱為「護國神山」，是台灣產業的航空母艦，更是被國際視為保護台灣的「矽盾」，是台灣國家競爭力的核心，更是台灣人集體光榮與驕傲的象徵。唱衰台灣半導體，可以打擊台灣人的自信心，進而瓦解台灣人捍衛家園的意志與勇氣，用心極其惡毒。

四、我們在2015年底，發起「反對中資入股台灣IC設計」的抗爭行動，感謝許多產業界學術界的朋友連署支持。我們何其有幸，最終一起擋下中資入侵，台灣半導體沒有被迫加入中國隊，台灣IC設計因此逃過今天被美國一起制裁的命運，台灣半導體產業鏈也才保有今天在世界舉足輕重的地位。

五、最近攻擊台灣半導體的資訊戰，再度喚起我們當年對中資入侵IC設計的驚恐回憶，以及對中國侵門踏戶的抵抗意識。

在此，我們誠摯的呼籲所有台灣人，在明天的投票日票票入匭，親中政黨候選人一票不投，用選票向資訊攻擊大聲宣戰，向全世界展現我們護衛台灣矽盾的決心。

根據媒體，2015年由學界發起的「反對服貿協議開放資通訊產業聯盟」，當時在網路上啟動「反對開放中資投資台灣IC設計產業」連署，15年底已有超過500位學者、電資產業專家及社會各界人士響應。如今台積電美國亞利桑那州廠可能會蓋3奈米廠，雖然官方表示目前尚無進一步消息；不過，亞利桑那州廠二期積極評估中。對此，中國資訊戰動作頻頻，企圖影響外界判斷力，使得該連署的發起學者再度呼籲台人謹慎面對資訊。