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〈時評〉2022九合一選舉落幕後　台灣外交挑戰才正要開始

By 李平華, 台灣英文新聞－時評
2022/11/25 11:56
APEC峰會期間外交活動頻繁，泰國第一夫人娜拉蓬（左5）邀請多名領袖配偶參觀泰國國家藝術博物館，美國第二先生任德龍（左起）、菲律賓總統夫人...

APEC峰會期間外交活動頻繁，泰國第一夫人娜拉蓬（左5）邀請多名領袖配偶參觀泰國國家藝術博物館，美國第二先生任德龍（左起）、菲律賓總統夫人...

11月26日九合一選舉落幕後，台灣面臨的外交挑戰才要真正開始，一方面是中國面臨內部壓力，必須轉移焦點，一方面是歐洲國家與中國的關係正在改善，不再完全追隨美國抗中的腳步，台灣必須做好準備，以面對瞬息萬變的國際情勢。

中國20大結束後，習近平獨攬大權，清除內部政治因素的變數後，目前中國遭遇最嚴峻的困境將是經濟成長問題。過去40幾年來，中共改革開放成為世界第二大經濟體；但隨著全球不景氣，各國面臨沉重的通膨壓力，中國當然也不例外。因此，為了讓內部壓力有宣洩管道，可能會仿效其他多數極權國家，以攻打其他國家的方式，達到利用外部目標凝聚內部向心力的目的。

美國海軍作戰部長麥可吉爾迪日前曾經表示，中共最快可能會在今年武力犯台，美國海軍應該為2022年或2023年這兩個時間點提前做好準備。此外，我國國安單位也評估，若是中國要犯台，2023年的狀況的情況比較可能是「以戰逼談」，即透過武力恫嚇，逼台灣與中國展開談判。

另方面，國際氛圍逐漸出現變化。最新一項消息是，歐盟理事會主席米歇爾12月初將赴北京與中國國家主席習近平會談，可能觸及俄烏戰爭，以及中國對台灣的威脅。

其實，談到台灣問題只是一個過場，重點是歐洲國家對中國的真正態度。前陣子，國際舞台有兩個重要場合，分別是G20和APEC會議，習近平都親自出席，目的是確保這些歐洲國家不會完全跟隨美國的腳步，同時，也將歐洲國家原本恐懼中國的心態，轉移為反對美中持續陷入嚴重對抗，並與美國適度切割。

這段期間，習近平分別與德國、法國、荷蘭、西班牙、義大利等國家領袖會面，雖然這些場合上，歐洲領導人都提到人權、香港等議題，但也不約而同強調要和中國維持經貿關係。像法國總統馬克宏直接向習近平表示，應該要終止彼此的對抗，並加強與北京的合作關係。

此外，歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾在歐洲議會的報告最為坦白，他指稱歐盟不會完全跟隨美國對中國禁售、禁運高階晶片，並說「美國雖然是最重要的盟友，但是有些時候沒有相同的立場或完全一致的對中措施」。

多數歐盟國家在考量自身經濟前提下，很可能不再像美國對中國採取強硬的立場，不僅如此，前陣子剛落幕的拜習會，以及美國期中選舉過後，美中關係均可能出現變化。

為了避免對台灣選舉造成反效果，中國近年來在台灣選舉年往往保持低調，如今，隨著九合一選舉落幕，以及各國對中國態度的轉變，台灣新一輪的外交挑戰才要正式登場。
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更新時間 : 2022-11-25 12:45 GMT+08:00

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