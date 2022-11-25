〈時評〉2022九合一選舉落幕後　台灣外交挑戰才正要開始

11月26日九合一選舉落幕後，台灣面臨的外交挑戰才要真正開始， 一方面是中國面臨內部壓力，必須轉移焦點， 一方面是歐洲國家與中國的關係正在改善， 不再完全追隨美國抗中的腳步，台灣必須做好準備， 以面對瞬息萬變的國際情勢。

中國20大結束後，習近平獨攬大權，清除內部政治因素的變數後， 目前中國遭遇最嚴峻的困境將是經濟成長問題。過去40幾年來， 中共改革開放成為世界第二大經濟體；但隨著全球不景氣，各國面臨 沉重的通膨壓力，中國當然也不例外。因此， 為了讓內部壓力有宣洩管道，可能會仿效其他多數極權國家， 以攻打其他國家的方式，達到利用外部目標凝聚內部向心力的目的。

美國海軍作戰部長麥可吉爾迪日前曾經表示， 中共最快可能會在今年武力犯台，美國海軍應該為2022年或20 23年這兩個時間點提前做好準備。此外，我國國安單位也評估， 若是中國要犯台，2023年的狀況的情況比較可能是「以戰逼談」 ，即透過武力恫嚇，逼台灣與中國展開談判。

另方面，國際氛圍逐漸出現變化。最新一項消息是， 歐盟理事會主席米歇爾12月初將赴北京與中國國家主席習近平會談 ，可能觸及俄烏戰爭，以及中國對台灣的威脅。

其實，談到台灣問題只是一個過場， 重點是歐洲國家對中國的真正態度。前陣子， 國際舞台有兩個重要場合，分別是G20和APEC會議， 習近平都親自出席， 目的是確保這些歐洲國家不會完全跟隨美國的腳步，同時，也將歐洲 國家原本恐懼中國的心態，轉移為反對美中持續陷入嚴重對抗， 並與美國適度切割。

這段期間，習近平分別與德國、法國、荷蘭、西班牙、 義大利等國家領袖會面，雖然這些場合上，歐洲領導人都提到人權、 香港等議題，但也不約而同強調要和中國維持經貿關係。 像法國總統馬克宏直接向習近平表示，應該要終止彼此的對抗， 並加強與北京的合作關係。

此外， 歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾在歐洲議會的報告最為坦白， 他指稱歐盟不會完全跟隨美國對中國禁售、禁運高階晶片，並說「 美國雖然是最重要的盟友， 但是有些時候沒有相同的立場或完全一致的對中措施」。

多數歐盟國家在考量自身經濟前提下， 很可能不再像美國對中國採取強硬的立場，不僅如此， 前陣子剛落幕的拜習會，以及美國期中選舉過後， 美中關係均可能出現變化。

為了避免對台灣選舉造成反效果， 中國近年來在台灣選舉年往往保持低調，如今， 隨著九合一選舉落幕，以及各國對中國態度的轉變， 台灣新一輪的外交挑戰才要正式登場。