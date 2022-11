南韓藝人李昇基出道18年音源收入為0　私吞收益還威脅「要弄死他」公司代表黑料不斷

(台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導)李昇基出道18年,演藝事業跨足了唱歌、演戲、主持,獲得了不少粉絲的喜愛,可說是南韓一線藝人,日前卻爆出這18年間,他從未收到任何音源(歌唱事業) 收入,向經紀公司要求清算音源收益時,反遭嗆是「賠錢歌手」,還甚至遭到威脅。

李昇基的法律代理人於24日發表了正式說明,內容提到一切就如報導所說,他在15日時向公司要求支付未收到過的音源收益,並說道,李昇基從出道至今18年來一直隸屬於Hook娛樂公司,於是在演藝活動及清算方面都完全相信公司的安排,但公司也從未提及音源方面的收益,所以也不知道自己是否有音源收入,直到工作人員誤發的簡訊,才知道有音源收益的事實。

內容也提道,李昇基數次向公司提出清算要求,但公司總是以「你是賠錢歌手」來迴避提供明細,在此過程中,李昇基還從公司代表那聽到了許多具污辱性及威脅性的言詞,之後會持續密切的和所屬公司及權真英代表進行法律上的討論,也謝謝給予李昇基關心的紛絲們,同時會盡量不讓此事影響到正在進行的作品及活動。

根據南韓最大的娛樂媒體「Dispatch」從各音源管道獲取的李昇基音源結算明細,李昇基自2009年至2022年9月止所賺取的音源收益高達96億韓元(約2.4億台幣),再加上2004年6月至2009年8月已流失的結算資料,估計他所賺取的音源收益超過了100億韓元(約2.5億台幣),而這些錢全都進了Hook娛樂的口袋。

在事件爆發後,李昇基的紛絲們甚至開著電子看板車,聚集於Hook娛樂公司門口抗議,電子看板寫著「李昇基18年奴隸契約,Hook音源清算竟是0元,支持李昇基」

Now this is the correct way to use a protest truck!!! AIREN Fan Union is the best!! Justice for Seunggi #LeeSeungGi #이승기 #LeeSeungGiDeservesBetter

pic.twitter.com/QqxSxPqcXD