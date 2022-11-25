南韓藝人李昇基出道18年音源收入為0　私吞收益還威脅「要弄死他」公司代表黑料不斷

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）李昇基出道18年，演藝事業跨足了唱歌、演戲、主持，獲得了不少粉絲的喜愛，可說是南韓一線藝人，日前卻爆出這18年間，他從未收到任何音源(歌唱事業) 收入，向經紀公司要求清算音源收益時，反遭嗆是「賠錢歌手」，還甚至遭到威脅。

李昇基的法律代理人於24日發表了正式說明，內容提到一切就如報導所說，他在15日時向公司要求支付未收到過的音源收益，並說道，李昇基從出道至今18年來一直隸屬於Hook娛樂公司，於是在演藝活動及清算方面都完全相信公司的安排，但公司也從未提及音源方面的收益，所以也不知道自己是否有音源收入，直到工作人員誤發的簡訊，才知道有音源收益的事實。

內容也提道，李昇基數次向公司提出清算要求，但公司總是以「你是賠錢歌手」來迴避提供明細，在此過程中，李昇基還從公司代表那聽到了許多具污辱性及威脅性的言詞，之後會持續密切的和所屬公司及權真英代表進行法律上的討論，也謝謝給予李昇基關心的紛絲們，同時會盡量不讓此事影響到正在進行的作品及活動。

根據南韓最大的娛樂媒體「Dispatch」從各音源管道獲取的李昇基音源結算明細，李昇基自2009年至2022年9月止所賺取的音源收益高達96億韓元（約2.4億台幣），再加上2004年6月至2009年8月已流失的結算資料，估計他所賺取的音源收益超過了100億韓元（約2.5億台幣），而這些錢全都進了Hook娛樂的口袋。

在事件爆發後，李昇基的紛絲們甚至開著電子看板車，聚集於Hook娛樂公司門口抗議，電子看板寫著「李昇基18年奴隸契約，Hook音源清算竟是0元，支持李昇基」

Now this is the correct way to use a protest truck!!! AIREN Fan Union is the best!! Justice for Seunggi #LeeSeungGi #이승기 #LeeSeungGiDeservesBetter

pic.twitter.com/QqxSxPqcXD — ᴄᴀʀᴏʟᴍɪssɪɴɢ sᴇᴜɴɢɢɪ (@CarolAiren) November 22, 2022

根據報導，權真英還曾向李昇基說道，要李昇基把唱歌當作給粉絲的福利，反正他在主持及演戲方面也賺了很多錢，李昇基也相信公司的說法，一直以為自己在音源方面沒有任何收益，直到2021年1月看到了員工誤發的音源結算簡訊，他很高興地向一名前輩分享: 自己終於不是「賠錢歌手」，前輩不可置信地反問道「你賺了這麼多錢，從來沒有清算過音源嗎？」，他才開始發覺事情不對勁。

而另外據Dispatch23日所公開的錄音擋，李昇基事件爆發後，權真英雖然曾出面向外界道歉，但卻在內部會議中爆氣吼道「我賭上自己的名譽我會弄死他的」，並邊拍著桌說道「我未來的人生就是要弄死李昇基」，音檔中也可聽見李昇基經紀人似乎是哭著和公司另一位高層說道「我真的做不下去了，我要離開」「9年來我真的做得很認真」「我到底做錯什麼」。

Dispatch也公開了權真英與李昇基經紀人的對話紀錄，內容包括李昇基經紀人向權真英報告餐費時，權真英回應要經紀人誘導李昇基用個人信用卡結帳，另外，報備參加閱讀劇本會議時的停車費14,500韓元（約362元台幣）時，權真英竟回應「停車費瘋了嗎」「下次叫他們辦在可以停車的地方」。

事件爆發後也有LV員工出面爆料，權真英的脾氣不好，每當她出現在店裡，大家總會被提醒要小心，有次權真英出店外被法拉利引擎聲嚇到時還破口大罵「你這狗養的，你下車，我走過去你幹嘛出聲，你讓我感到被威脅，叫這裡的員工出來」。