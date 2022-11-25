Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 社會

【自保之道報你知】二寶媽開環快汽車突爆胎　巡邏警察及時救援避免釀禍

➤警方日前執行巡邏勤務，途經環河快速道路高架橋，發覺前方車輛速度緩慢且搖搖晃晃，員警察覺有異立刻趨車上前了解。➤張姓女駕駛表示，車內有乘載兩名幼童，突遇爆胎事件，驚恐緊張到不知所措，同時也驚訝，人民保母竟在她最無助的時候及時出現。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/25 10:03
張女開車載2小孩途中汽車突然爆胎，北市保大員警引導該車到環快路肩避車彎停放，同時擺放故障標誌確保安全。(圖/北市保大提供) 

張女開車載2小孩途中汽車突然爆胎，北市保大員警引導該車到環快路肩避車彎停放，同時擺放故障標誌確保安全。(圖/北市保大提供) 

(台灣英文新聞/社會組 綜合報導) 台北市政府警察局保安警察大隊員警，日前執行巡邏勤務，途經環河快速道路高架橋，發覺前方車輛速度緩慢且搖搖晃晃，員警察覺有異立刻趨車上前了解，原來該車車輪爆胎，所幸巧遇警方及時救援，員警除主動幫忙換裝備胎重新上路，並囑咐駕駛盡速將車輛進場維修保養，順利化解危機。

【自保之道報你知】二寶媽開環快汽車突爆胎　巡邏警察及時救援避免釀禍

台北市保安警察大隊員警主動伸出援手，協助該爆胎車輛駕駛更換備胎脫困。(圖/北市保安警察大隊)

保安警察大隊表示，第三中隊小隊長李桓嘉等四人執行巡邏勤務時，行經萬華區環河快速道路北往南近西藏路口處，發覺前方有一龜速車輛搖晃行駛，因高架快速道路車流多、車速快，未免遭後方車輛追撞，警方遂立即引導該車到路肩避車彎停放，並指揮交通避免二次事故發生。

經員警下車查看，發現張姓女駕駛車輛右前輪胎有被異物刺破，導致車輛無法平穩快速行駛，所幸路上巧遇警方發覺異狀，將該車安全引導至路肩安全處所，同時擺放故障標誌，並協助更換備用輪胎後，讓該自小客車恢復正常行駛。

張姓女駕駛表示，車內有乘載兩名幼童，突遇爆胎事件，驚恐緊張到不知所措，同時也驚訝，人民保母竟在她最無助的時候及時出現，且主動伸出援手協助更換備胎脫困，張女對保大暖警的神救援，頻頻表示感謝。

保安警察大隊呼籲，駕駛人可學習爆胎緊急應變措施(如下圖)，若遇爆胎時可運用自保：

一、千萬不要急轉方向盤、踩煞車，應放開油門減緩速度。

二、緊握方向盤、固守原有車道。

三、開啟警示燈，在確定後方沒有來車或有足夠安全距離時，再打方向燈適時切換到路肩。

四、車輛後方100公尺處擺放故障標誌。

五、立即撥打求救電話0800-008456或110請求警方協助 。

祝大家開車平安~~

【自保之道報你知】二寶媽開車途中汽車突爆胎　巡邏警察及時救援避免釀禍

【自保之道報你知】二寶媽開環快汽車突爆胎　巡邏警察及時救援避免釀禍
開車
汽車
爆胎
巡邏
警察
救援

相關新聞

南臺灣首場虛擬海洋沈浸體驗巡迴展　「OCEANBOX」盛大開展
南臺灣首場虛擬海洋沈浸體驗巡迴展　「OCEANBOX」盛大開展
2022/11/18 14:19
台灣公平會通過和泰等4公司合設新事業　助攻電動車產業
台灣公平會通過和泰等4公司合設新事業　助攻電動車產業
2022/11/16 21:13
【小編也是醉了】1111她生日 「台北波麗士」: 獻給一直努力的每一個你
【小編也是醉了】1111她生日 「台北波麗士」: 獻給一直努力的每一個你
2022/11/11 17:44
索馬利亞教育部遭汽車炸彈恐攻 至少300傷100死
索馬利亞教育部遭汽車炸彈恐攻 至少300傷100死
2022/10/30 16:59
守護生命之洋！OCEAN BOX全沈浸深海體驗巡迴展　首站11/18南台灣屏東登場
守護生命之洋！OCEAN BOX全沈浸深海體驗巡迴展　首站11/18南台灣屏東登場
2022/10/20 10:09

更新時間 : 2022-11-25 11:14 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】台灣雙北11/25選前之夜熱鬧可期　藍綠白場地接近又逢周五、交通將管制
【更新】台灣雙北11/25選前之夜熱鬧可期　藍綠白場地接近又逢周五、交通將管制
韓劇「弱美男英雄」以霸治霸對抗校園霸凌　完美詮釋動盪的青春
韓劇「弱美男英雄」以霸治霸對抗校園霸凌　完美詮釋動盪的青春
臺灣老火車頭即將航向國際！阿里山林鐵 DL-34 機關車將奔馳於英國原野
臺灣老火車頭即將航向國際！阿里山林鐵 DL-34 機關車將奔馳於英國原野
消費者注意！百貨女裝品牌驚傳惡性倒閉 退貨無門臉書遭灌爆急關、老闆欠薪搞消失
消費者注意！百貨女裝品牌驚傳惡性倒閉 退貨無門臉書遭灌爆急關、老闆欠薪搞消失
〈時評〉民進黨應儘速引進科技專才加入執政團隊　以免喪失執政權
〈時評〉民進黨應儘速引進科技專才加入執政團隊　以免喪失執政權
共諜邵維強案　台灣調查局：絕大部分軍官拒絕利誘
共諜邵維強案　台灣調查局：絕大部分軍官拒絕利誘
朴恩斌、路雲主演韓劇「戀慕」　南韓戲劇首獲艾美獎
朴恩斌、路雲主演韓劇「戀慕」　南韓戲劇首獲艾美獎
韓劇「謝幕：樹立而死」首播即獲7%高收視　河智苑睽違3年重回電視劇　主演全是熟面孔
韓劇「謝幕：樹立而死」首播即獲7%高收視　河智苑睽違3年重回電視劇　主演全是熟面孔
【2022世足】史上第一！C羅IG粉絲破5億破紀錄　梅西最後一戰力拼大力神杯
【2022世足】史上第一！C羅IG粉絲破5億破紀錄　梅西最後一戰力拼大力神杯
最新題材韓劇「災後調查日誌」　金來沅飾破案率超高刑警
最新題材韓劇「災後調查日誌」　金來沅飾破案率超高刑警