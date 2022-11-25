【自保之道報你知】二寶媽開環快汽車突爆胎　巡邏警察及時救援避免釀禍

(台灣英文新聞/社會組 綜合報導) 台北市政府警察局保安警察大隊員警，日前執行巡邏勤務，途經環河快速道路高架橋，發覺前方車輛速度緩慢且搖搖晃晃，員警察覺有異立刻趨車上前了解，原來該車車輪爆胎，所幸巧遇警方及時救援，員警除主動幫忙換裝備胎重新上路，並囑咐駕駛盡速將車輛進場維修保養，順利化解危機。

台北市保安警察大隊員警主動伸出援手，協助該爆胎車輛駕駛更換備胎脫困。(圖/北市保安警察大隊)

保安警察大隊表示，第三中隊小隊長李桓嘉等四人執行巡邏勤務時，行經萬華區環河快速道路北往南近西藏路口處，發覺前方有一龜速車輛搖晃行駛，因高架快速道路車流多、車速快，未免遭後方車輛追撞，警方遂立即引導該車到路肩避車彎停放，並指揮交通避免二次事故發生。

經員警下車查看，發現張姓女駕駛車輛右前輪胎有被異物刺破，導致車輛無法平穩快速行駛，所幸路上巧遇警方發覺異狀，將該車安全引導至路肩安全處所，同時擺放故障標誌，並協助更換備用輪胎後，讓該自小客車恢復正常行駛。

張姓女駕駛表示，車內有乘載兩名幼童，突遇爆胎事件，驚恐緊張到不知所措，同時也驚訝，人民保母竟在她最無助的時候及時出現，且主動伸出援手協助更換備胎脫困，張女對保大暖警的神救援，頻頻表示感謝。

保安警察大隊呼籲，駕駛人可學習爆胎緊急應變措施(如下圖)，若遇爆胎時可運用自保：

一、千萬不要急轉方向盤、踩煞車，應放開油門減緩速度。

二、緊握方向盤、固守原有車道。

三、開啟警示燈，在確定後方沒有來車或有足夠安全距離時，再打方向燈適時切換到路肩。

四、車輛後方100公尺處擺放故障標誌。

五、立即撥打求救電話0800-008456或110請求警方協助 。

祝大家開車平安~~

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