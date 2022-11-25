【台灣11/26投票選前之夜】藍綠白各黨主席與候選人攜手衝刺　六都各縣市跑透透

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（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）九合一選舉今天(25日) 晚上是選前之夜，國民黨以台北市的「奮戰勝選之夜」為主軸，進行六都電視合體大造勢、營造大團結氣氛；民進黨除中彰投3地晚會，重點鎖定桃園市、新北市與台北市，號召支持者投票衝刺選情熱度；台灣民眾黨除新竹市晚會，也將參與無黨籍北市候選人黃珊珊選前之夜。

國民黨選前之夜

針對國民黨選戰之夜活動，身兼文傳會主委的立委洪孟楷24日舉行「全台選前之夜、國民黨全力為你拚好日子」記者會指出，台北市長候選人蔣萬安25日晚上7時，在台北市信義區的台泥停車場舉辦「奮戰勝選之夜」造勢晚會；因位置適中且腹地開闊，現場將打造可能是台灣選舉史上最大、最長舞台，展現氣勢。

至於國民黨在其他5都的選前之夜:

新北市長侯友宜在板橋第一運動場舉行「HOU HOU 做代誌，吼哇厚日子」晚會；

桃園市長候選人張善政的「挺善良，張善政選前之夜」選在「朝陽森林公園」；

台中市長盧秀燕在原「太原夜市」處舉辦「市長只有媽媽好」晚會；

台南市長候選人謝龍介在小東公園舉行「翻轉台南」晚會；

高雄市長候選人柯志恩的「市民之夜」地點在勞工夜市。

洪孟楷表示，黨中央委由TVBS 56台轉播11月25日選前之夜的六都直轄市輪播畫面，六都畫面同框合體，盼延續2018年氣勢，贏得選民認同與支持。黨主席朱立倫將出席桃園市與台北市選前之夜活動。

民進黨選前之夜

在民進黨部分，黨主席蔡英文的選前之夜重心放在北台灣，依序出席桃園市長候選人鄭運鵬北桃園場「迎向勝利選前之夜」晚會，新北市長候選人林佳龍「新北大翻新 板橋勝選之夜」，以及台北市長候選人陳時中「為台北挺身而出 阿中選前之夜」等3場造勢晚會。

副總統賴清德的選前之夜輔選由中彰投出發，出席南投縣候選人蔡培慧的「南投大團結感恩音樂會」，彰化縣長候選人黃秀芳的「彰化、大步向前走」晚會，台中市長候選人蔡其昌「光復台中、贏回光榮」晚會等活動；再北上回防固守故鄉新北市，參加新北市長候選人林佳龍的「新北大翻新」晚會。

民眾黨選前之夜

台灣民眾黨部分，黨主席柯文哲25日晚上7時回故鄉新竹市，替市長候選人高虹安站台，晚間9時回防台北市出席黃珊珊的造勢晚會；而無黨籍台北市長候選人黃珊珊在市府路前舉辦「捍衛新價值，擺脫舊勢力」選前之夜造勢，訴求超越藍綠。

黃珊珊今天車隊掃街，民眾黨主席、台北市長柯文哲等人陪同。黃珊珊接受媒體聯訪時被問及親民黨主席宋楚瑜是否出席選前之夜活動時說，偉大市民才是主角。

黃珊珊從昨天(24日) 開始車隊掃街，範圍包含內湖、南港、大安、文山等行政區。今天從北投、士林區出發，黃珊珊與柯文哲及民眾黨台北市議員候選人上午在新北投車站前集合後，啟動車隊掃街。

黃珊珊與柯文哲等人在車隊掃街前接受媒體聯訪，媒體提問，晚上將舉辦選前之夜晚會，是否邀請宋楚瑜出席。

對此，黃珊珊表示，還是以偉大市民作為主角，晚間活動將會有非常多的好朋友出席，她相信投票是由市民決定，市民才是這座城市主人，她也會持續爭取其他人支持，但目標不是只有會場的人，還有廣大的台北市民。

媒體詢問，柯文哲日前與網紅「館長」陳之漢直播時提到，有人密告新竹有幾條土地變更超過新台幣100億元，前新竹市長林智堅對此在臉書發文表示對方抹黑的是竹市馬偕兒童醫院，相關指控請柯文哲拿出證據，拒絕廉價的選舉操作。

柯文哲對此指出，覺得很好笑，只是直播時提到新竹有涉及100億元土地變更，林智堅就跳出來稱是新竹馬偕兒童醫院的問題，他想起一句成語，就是不打自招。

媒體提問，對於民進黨立院黨團總召柯建銘在臉書發文提到「我要對柯文哲、高虹安說對不起，為新竹、為台灣我不得不比誰都嚴厲批判挑戰你們」的看法。

柯文哲回答，他的爸媽等家人親戚都還在新竹，他從幼稚園唸到高中都在新竹，他絕對愛新竹，新竹是他的故鄉，不管是柯建銘或他，都建立30多年的社會歷練，針對個人信用，社會自有公評，新竹市民可以想想看要相信誰，柯建銘是開始要訴諸溫情。

另外，黃珊珊競選辦公室指出，今天進行第2場車隊掃街活動，上午鎖定北投、士林區，下午在中山、大同區，晚間將在台北市政府旁舉辦選前之夜，除柯文哲、民眾黨台北市議員候選人出席，親民黨副主席張昭雄也將到場助講，選前之夜主軸為「捍衛新價值、擺脫舊勢力」。

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