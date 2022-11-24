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糖尿病藥「瘦瘦筆」全球缺貨！抖音網紅、貴婦瘋買 台灣25萬病患等著用

By 林于雯, 台灣英文新聞
2022/11/24 21:04
「瘦瘦筆」「易週糖（TRULICITY）1.5毫克／0.5毫升」。（截圖自社群媒體）

「瘦瘦筆」「易週糖（TRULICITY）1.5毫克／0.5毫升」。（截圖自社群媒體）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）有效降低血糖的糖尿病治療藥物在台灣醫美診所通常稱其為「瘦瘦筆」，因為它能有效抑制血糖，有利於減重，在抖音（TikTok）上蔚為風潮，也是貴婦愛用的減肥利器，不過近期因生產問題全球缺貨，台灣25萬名糖尿病患恐面臨無藥可用窘境。

綜合媒體報導，在台灣販售的「瘦瘦筆」「易週糖（TRULICITY）1.5毫克／0.5毫升」主要成份為dulaglutide，為一種人類GLP-1 受體促進劑，能治療第二型糖尿病患者，但近期因抖音上許多年輕人分享使用後的減重效果，加上台灣醫美過去就愛用瘦瘦筆為客戶減重，這次易週糖缺貨，將影響病友用藥權益，不過衛生福利部長薛瑞元今天（24日）說，食藥署正向廠商接洽，盼確保糖尿病患用藥充足。

聯合報指出，一名糖尿病友林先生說，自己長期固定每週注射一劑易週糖，才能有效控制血糖，但最近他發現此藥物開始缺貨，並且有價格飛漲現象，原本健保給付1支1000元，現在飆漲至1萬元都有，醫師告訴他，易週糖因為只要一針就能控制體重，所以此藥物正在風行當中，被減肥者爭搶囤貨才會缺貨。

食藥署強調，這是全球性缺貨，除了接洽廠商以盼獲得更多貨源外，也建議醫師在處方時，考慮當藥品比較短缺時，有沒有替代藥物可使用，並表示對於所謂要減肥者，可思考是否一定要用「瘦瘦筆」。

不只是易週糖，其他有類似成分、作用的降血糖藥物也正在缺貨中，根據外媒報導，自從美國食品藥物管理局批准其含有Semaglutide（司馬魯肽） 成分者用作減肥藥以來，其需求量一直很大，因為許多名人、網紅和有影響力的人都在宣傳它對減肥的有效性，主張沒有副作用。

這些藥物現在在台灣都可說是奇貨可居。聯合報指出，林先生說最近因為缺藥，醫師說必須換藥，血糖因此變得高高低低，常覺得不舒服。

對此，薛瑞元說衛福部食品藥物管理署正向廠商接洽，盼確保國內糖尿病患者用藥供應充足。
易週糖
糖尿病
減重

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