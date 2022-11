封控到快瘋了！鄭州富士康暴動畫面直擊 護欄砸「大白」抗爭

(台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導)中國鄭州富士康工廠22日爆警民衝突,上萬名員工衝出工廠,為爭取工作津貼以及抗爭高壓封控,如今情勢越演越烈,員工與防疫人員「大白」對峙的暴動畫面曝光,同時網路上也流傳富士康「打錢」給員工,要求停止這場抗爭。

鴻海旗下富士康鄭州廠因為新進員工認為工作津貼有問題,加上鄭州政府要求中心城區居民自25日起進行為期5天封控,導致大量工廠員工出逃,23日發生員工與公安衝突事件,地方政府出動武警鎮壓,以催淚瓦斯彈恢復秩序,員工則將護欄往公安身上丟去,畫面怵目驚心引發外界高度關注。

對此,富士康今(24日)做出回應,表示會對於津貼一向按合約內容履行,並會持績向相關同仁溝通說明。此外,對於暴力行為,公司會持續跟員工以及政府做好溝通,避免類似事件再次發生。不過網路上已有員工po出8000元轉帳明細,並指出金錢是來自於公司,希望員工能停止這場抗爭。

根據BBC,抗議員工指出,原本富士康答應的津貼被無故延後發放,有的獎金被推遲到2023的3月或5月,才讓他們心生不滿。除了薪資問題,被要求非必要不得外出的不合理封控也是事件引爆點。這場抗爭當中有數百人直接與公安產生衝突,並且影片中可看到有民眾受傷,也有人因此被逮補。

Foxconn offered 8,000 yuan to get workers to stop protesting. worker wins pic.twitter.com/61jr5QjcAN