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封控到快瘋了！鄭州富士康暴動畫面直擊 護欄砸「大白」抗爭

By 林于雯, 台灣英文新聞
2022/11/24 19:41
中國鄭州富士康工廠22日爆警民衝突。（圖/截圖自Twitter；台灣英文新聞後製）

中國鄭州富士康工廠22日爆警民衝突。（圖/截圖自Twitter；台灣英文新聞後製）

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）中國鄭州富士康工廠22日爆警民衝突，上萬名員工衝出工廠，為爭取工作津貼以及抗爭高壓封控，如今情勢越演越烈，員工與防疫人員「大白」對峙的暴動畫面曝光，同時網路上也流傳富士康「打錢」給員工，要求停止這場抗爭。

鴻海旗下富士康鄭州廠因為新進員工認為工作津貼有問題，加上鄭州政府要求中心城區居民自25日起進行為期5天封控，導致大量工廠員工出逃，23日發生員工與公安衝突事件，地方政府出動武警鎮壓，以催淚瓦斯彈恢復秩序，員工則將護欄往公安身上丟去，畫面怵目驚心引發外界高度關注。

對此，富士康今（24日）做出回應，表示會對於津貼一向按合約內容履行，並會持績向相關同仁溝通說明。此外，對於暴力行為，公司會持續跟員工以及政府做好溝通，避免類似事件再次發生。不過網路上已有員工po出8000元轉帳明細，並指出金錢是來自於公司，希望員工能停止這場抗爭。

根據BBC，抗議員工指出，原本富士康答應的津貼被無故延後發放，有的獎金被推遲到2023的3月或5月，才讓他們心生不滿。除了薪資問題，被要求非必要不得外出的不合理封控也是事件引爆點。這場抗爭當中有數百人直接與公安產生衝突，並且影片中可看到有民眾受傷，也有人因此被逮補。
鄭州
富士康
封控

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更新時間 : 2022-11-24 20:00 GMT+08:00

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