響應國際素食日 新北結合惜食餐廳推蔬食用餐優惠

每年11月25日是國際素食日， 吃蔬食除了有益身體健康之外， 生產蔬食因消耗的能量更少也對環境更加友善。 新北市農業局推動惜食餐廳計畫，結合惜食餐廳推蔬食用餐優惠， 歡迎大家響應國際素食日，用實際行動支持惜食及蔬食理念， 到店消費支持惜食餐廳。

位於新北市新店區的「原粹蔬食作」推出消費集點活動， 可兌換店內主打的特色蔬食料理與甜點；新北市板橋區的「粩泰泰- 泰式料理」，也有提供美味的無肉奶蛋蔬食料理。 農業局這次也特別與「呷米蔬食」惜食餐廳合作， 店家配合國際素食日，發起用餐贈送有機豆漿活動。「呷米蔬食」 位於台北市中正區，除大量使用格外品入菜外，店內超過95%食材 皆選用台灣有機、友善農產品，老闆娘王淑珍恪守「從餐桌到產地」 的經營原則，認為唯有讓消費者先瞭解有機食材的價值， 才能真正有效推廣有機農業，為此「呷米蔬食」 堅持使用台灣本地生產的有機農產品， 老闆娘本人更是頻繁地拜訪各地有機農友尋求長期合作， 盡最大努力讓店內菜色多樣化且營養均衡， 並透過店內廚師巧手將各種當令食蔬料理成一道道美味佳餚。「 呷米蔬食」位於台北市區，店內有機食材卻是來自全台各地， 其中更有許多來自新北農友的心血結晶，如金山彩田米、 三芝蜂蜜等等，王淑珍表示過去多次與新北市農業局合作， 屢屢會發現非常優質的新北農產品，進一步激發「呷米蔬食」 的創意，豐富店內的菜單。

王淑珍表示，「呷米蔬食」將素食理念昇華， 從單純吃素拓展到吃天然、吃當令的蔬食， 有機農產品不可避免地會有許多其貌不揚的格外品， 但透過餐廳大廚的料理技巧，讓有機友善原型食材搖身一變， 烹飪出不輸給市面上未來肉、植物肉的蔬食佳餚， 除拉近消費者與在地農特產品距離及認同外， 也推廣惜食文化及理念。另外餐廳目前正在參與票選「 永續星球餐盤料理」， 關心環境永續議題的朋友們請務必投下寶貴的一票(https:/ /greenmedia.today/events/2022/ Sustainable-Plate/sort02.html) ，12月底前每日皆可投票一次，以實際行動支持惜食餐廳。

農業局長李玟表示，新北市推廣惜食理念， 積極媒合餐飲業者使用蔬果格外品。 餐廳使用格外品入菜必須投入更多心力及巧思， 非常需要大眾以實際行動支持新北惜食分享餐廳，響應國際素食日， 不妨至這些惜食餐廳用餐。對惜食議題有興趣的朋友也歡迎追蹤「新 北市農業局-稼日蒔光」FB粉絲專頁(https://www. facebook.com/agr.ntpc/)或「 新北惜食分享網」(https://surplus-food. ntpc.gov.tw/)，關注惜食新知。

「呷米蔬食」老闆娘王淑珍本人更是頻繁地拜訪各地有機農友尋求長期合作，盡最大努力讓店內菜色多樣化且營養均衡。(照片來源：新北市政府農業局提供)

板橋區的「粩泰泰-泰式料理」，也有提供美味的無肉奶蛋蔬食料理。(照片來源：新北市政府農業局提供)

「呷米蔬食」堅持使用台灣本地生產的有機農產品。(照片來源：新北市政府農業局提供)