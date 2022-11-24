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昔階下囚今馬來西亞首相　反對派領袖安華宣誓就職

馬國19日大選，兩大陣營未能取得過半優勢組閣執政，最終由最高元首蘇丹阿布都拉任命安華為首相，結束馬國前所未有的選後危機。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/24 17:43
馬來西亞反對派領袖安華（Anwar Ibrahim）今（24）日被任命為首相並宣誓就職。（圖／翻攝自 MalaysiaGazette TV...

馬來西亞反對派領袖安華（Anwar Ibrahim）今（24）日被任命為首相並宣誓就職。（圖／翻攝自 MalaysiaGazette TV...

更新時間：2022-11-24 17:43

發布時間：2022-11-24 17:14

（台灣英文新聞／張雅鈞　綜合外電報導）馬來西亞反對派領袖安華（Anwar Ibrahim）今日由最高元首蘇丹阿布都拉（Sultan Abdullah）任命為第10任首相，並將於當地時間下午5點宣誓就職，結束馬國大選5日後兩大陣營皆無法取得足夠席次組閣執政的危機。

台灣外交部今日下午發布新聞稿表示，本次選舉及新政府組成過程再次展現馬來西亞人民的民主素養，我國政府對馬來西亞順利完成選舉，實踐民主鞏固申致賀忱；並強調，中華民國台灣政府與馬來西亞新政府將持續在既有的友好基礎上，加強兩國在「新南向政策」下的各項交流合作，共同為區域和平穩定與自由繁榮做出貢獻。

路透社報導，馬來西亞反對派領袖安華已被任命為首相，將在今天下午5時向國王宣誓後就職。從執政逾20載的「馬來西亞現代化之父」馬哈地（Mahathir Mohamad）的接班人，被控雞姦、瀆職成階下囚，再到反對派領導人，安華花了30年終於走上首相寶座。

馬國19日大選，高齡97歲的馬哈地意外落選，選前他已表明落選將告別政壇，將專注傳承經驗給黨內新一代，這也宣告馬國一個政治時代的結束。

此外，巫統所領導的執政聯盟國民陣線（Barisan Nasional）僅拿下30席，前首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）率領的國民聯盟搶下73席，安華為首的希望聯盟則搶下最多的81席。

然而報導指出，希望聯盟跟國民聯盟都未能取得足夠席次組閣執政，原定於22日下午2點要求國會下議院提出首相人選，但因國民陣線拒絕跟任一方合作，沒有陣營跨過112席次門檻而破局。

最終，由蘇丹阿布都拉選出下任首相，儘管他在馬國君主立憲制下，他是儀式性元首，但有權任命他認為能掌控國會多數的人選，而他選擇了今年75歲的安華。

作為閃電上任的新任總理，安華面臨通貨膨脹飆升、經濟增長趨緩以及明年預算案審議等問題，同時也必須平息這個多元國家中各種族間的緊張情勢，以及與其他聯盟的國會議員達成協議。
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