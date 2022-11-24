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解開偏頭痛之謎　跟飲食、遺傳有關？研究：患者血管周圍間隙不明原因擴大

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/24 17:00
偏頭痛的成因不明，全球盛行率約10%，但如今科學家發現了個新線索，或許可以解開其的未解之謎。（圖/pixabay）

偏頭痛的成因不明，全球盛行率約10%，但如今科學家發現了個新線索，或許可以解開其的未解之謎。（圖/pixabay）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）偏頭痛是一個常見的神經性疾病，全球盛行率約10%，麻煩的是還沒有一個完全根治的方法，且成因不明，但如今科學家發現了個新線索，或許可以解開偏頭痛的未解之謎。

研究人員招募了20名年齡介於25至60歲間的偏頭痛患者，包含各10名「預兆偏頭痛」和「無預兆偏頭痛」患者，另有5名未有偏頭痛的民眾作為對照組。

研究團隊排除了患有認知障礙、幽閉恐懼症、腦腫瘤或接受過腦部手術的患者，並使用解析度較高的7T-MRI（核磁共振）檢查患者和對照組的大腦血管變化，結果發現，偏頭痛患者在半卵圓中心的血管周圍間隙明顯變大。半卵圓中心為大腦半球中心呈半卵圓形的白質區，是一個區域白質的統稱，目前該區域的功能不明。

此外，研究人員還發現偏頭痛患者腦中的出現白質高信號的病變，主要是腦中血流減少導致小斑塊死亡等原因引起的。

研究人員表示，雖然血管周圍間隙擴大與偏頭痛之間的關聯性仍不明，但結果顯示偏頭痛與大腦管道有關，其為負責清除大腦和神經系統廢物的淋巴管道，這一大發現有助於提供未來研究一個明確方向，以進一步研究大腦微血管和血液供應的變化如何導致不同類型的偏頭痛。

偏頭痛小百科：

偏頭痛常是一種反覆發作的「搏動性」的頭痛，也就是說會有像血管搏動的規律性。雖然通常痛在頭的某一處，但是痛也常出現在前額、兩側、頭頂、後頭部及眼眶後方的地方，甚至整個頭一起痛，並伴隨噁心、嘔吐、怕光、怕吵等情形，甚至頭部晃動也會加劇不適感。

此外，「偏頭痛」也可能伴隨著出現神經系統的症狀，某些患者在頭痛前會出現一些視覺障礙，例如單眼或雙眼的視力模糊、視野缺損、閃爍的光點或線條、及物體的形狀會改變等。另外像一側的肢體、顏面無力等。這些較嚴重的併發症 很像是中風腦部短暫缺血的情形。

偏頭痛的真正的成因尚不明，最主要的還是體質的因素，與遺傳有關。另外就是許多誘因會引發偏頭痛，例如壓力大、月經、服用避孕藥、失眠、抽菸、聞到一些有機溶劑等，或是某些食物也較容易引發偏頭痛，像乳酪、味精、巧克力、紅酒等。
偏頭痛

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