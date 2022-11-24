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最新韓綜「Korea No.1」劉在錫、李光洙、金軟景將親身體驗南韓傳產工作

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/24 17:41
11月25日將播出劉在錫、李光洙、金軟景的最新韓國綜藝節目「Korea No.1」（圖／截自IG @netflixkr）

11月25日將播出劉在錫、李光洙、金軟景的最新韓國綜藝節目「Korea No.1」（圖／截自IG @netflixkr）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）劉在錫、李光洙、金軟景最新綜藝節目「Korea No.1」，25日將於Netflix播出，節目中他們將到南韓各地，尋找各界的第一匠人，親身體驗傳統產業勞動的辛苦過程。

「Korea No.1」固定成員為大家熟悉的傻瓜兄弟－劉在錫、李光珠，以及首次以固定成員身分參與綜藝節目的南韓女排球國手－金軟景，在節目中吵吵鬧鬧的三人，也展現了兄妹般的默契，他們在節目中親自體驗了各式各樣的傳統勞動，如製作瓦片、醃製醬油、到沼泥中抓章魚等特別的體驗。

身高192公分的金軟景曾在「Running Man」獲得了「女版李光洙」的稱號，身高178的劉在石在同為192公分的李光洙及金軟景身旁顯得特別嬌小，從特別的體驗加上主持搭檔看來，期待他們在節目中會有許多爆笑演出，網友們也紛紛留言「怎麼會有兩個李光洙」「一定很好看又很好笑」「好希望能趕快看到」。

根據韓聯社報導，劉在錫於23日於線上舉行的「Korea No.1」製作發表會上表示，因為這個節目能透過Netflix向全世界宣傳韓國文化，讓他決定接下主持棒，他也說道，透過這個節目，他實際體驗了各項傳統勞動，也學習到了許多新東西。

李光洙則表示，韓山苧麻紡織工藝對他來說是最困難的一項，而螺鈿裝飾工藝的體驗上他似乎有些天分。李光洙接著說道，螺鈿是他在奶奶家經常見到的物品，但經過這次的體驗他才發現，原來螺鈿有如此多樣且漂亮的面貌。

同時進行排球選手活動及綜藝節目的金軟景說道，因為這是她第一次固定出演綜藝節目，原本很擔心會給周圍的人帶來負擔，所幸她非常信任劉在錫及李光洙，即使她什麼都不做，他們也會幫忙她做。

節目導演鄭孝敏說道，他想製作任何人都可以輕鬆觀看的節目，「Korea No.1」是Netflix上少數被分為全年齡可收看的節目。

鄭孝敏也曾為「孝利家民宿」、「工作見面的關係」等，觀察明星們工作面貌的綜藝節目導演，他解釋道，工作過程中所感受的的喜悅及痛苦能讓任何人產生共鳴，因此製作了許多以工作為主題的綜藝節目。

另一位節目導演金仁植表示，透過三位成員的體驗，將展現出韓國的多種面貌，最近K-POP及韓劇等已經受到了全世界的矚目，想多展現以韓國本身為素材的綜藝節目。
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更新時間 : 2022-11-24 18:28 GMT+08:00

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