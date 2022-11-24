冬季限定！Häagen-Daz迪士尼經典冰淇淋巧克力火鍋　消費有機會抽東京迪士尼雙人旅

（台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導）頂級冰淇淋品牌Häagen-Dazs攜手迪士尼推出全新限定商品，包括迪士尼最強經典角色-米奇、米妮與唐老鴨為造型的超萌「迪士尼造型迷你杯」，以及派對必備人氣商品「迪士尼禮袋組」，還有冬季限定甜蜜登場的「迪士尼造型冰淇淋火鍋禮盒」，限量推出賣完為止！

Häagen-DazsＸ迪士尼打造三款繽紛可愛的造型迷你杯，米奇造型迷你杯搭配經典巧克力冰淇淋，、米妮和唐老鴨造型迷你杯則搭配人見人愛的草莓冰淇淋，草莓的香甜與可愛造型絕對讓人欲罷不能！另有三款派對必備禮袋組，搭載多種口味的迷你杯冰淇淋或雪糕組合，不論是與閨密間的私密聚會、還是三五好友間的狂歡派對都很適合。



迷你造型杯。（圖/品牌提供）

Häagen-Dazs冰淇淋火鍋禮盒推出迪士尼造型陶瓷火鍋爐，每款角色搭配專屬造型火鍋叉，內含8種不同口味的冰淇淋球，包含草莓、巧克力、淇淋巧酥、芒果雪酪、覆盆子雪酪、夏威夷果仁、抹茶、藍莓，冰淇淋球搭配滑順可可醬更是絕配，適合揪家人好友一起開Party、或與另一半享受甜蜜的二人時光，盡享The Party of Parties！

即日起Häagen-Dazs敦南旗艦店也裝扮成迪士尼主題，讓最強的三大經典人物：米奇、米妮、唐老鴨陪你歡度聖誕節，迪士尼造型冰淇淋火鍋售價$2,380元，即日起至12月15日前購買享早鳥88折優惠。



紅絲絨起司蛋糕冰淇淋。（圖/品牌提供）

此外，Häagen-Dazs推出冬季與聖誕月絕對不容錯過的經典限定夢幻口味「紅絲絨起司蛋糕冰淇淋」，將紅絲絨醬拌入起司蛋糕冰淇淋中，再搭配上紅絲絨餅乾碎塊增添口感，與起司蛋糕的香濃口味完美絕配，自即日起限量推出。

自12月1日起至24日加入「台灣哈根達斯」的LINE官方帳號（@haagen.dazs.tw）後，至聖誕倒數日曆活動頁面，點選當天日期的對應窗格，就有機會獲得冬季新口味單球兌換券或是迪士尼造型冰淇淋火鍋等多種驚喜優惠；購買迪士尼系列指定商品，於LINE官方帳號登入發票有機會抽中東京迪士尼雙人之旅。