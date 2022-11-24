Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 旅遊美食

冬季限定！Häagen-Daz迪士尼經典冰淇淋巧克力火鍋　消費有機會抽東京迪士尼雙人旅

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/24 17:31
迪士尼造型陶瓷火鍋爐。（圖/品牌提供）

迪士尼造型陶瓷火鍋爐。（圖/品牌提供）

（台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導）頂級冰淇淋品牌Häagen-Dazs攜手迪士尼推出全新限定商品，包括迪士尼最強經典角色-米奇、米妮與唐老鴨為造型的超萌「迪士尼造型迷你杯」，以及派對必備人氣商品「迪士尼禮袋組」，還有冬季限定甜蜜登場的「迪士尼造型冰淇淋火鍋禮盒」，限量推出賣完為止！

Häagen-DazsＸ迪士尼打造三款繽紛可愛的造型迷你杯，米奇造型迷你杯搭配經典巧克力冰淇淋，、米妮和唐老鴨造型迷你杯則搭配人見人愛的草莓冰淇淋，草莓的香甜與可愛造型絕對讓人欲罷不能！另有三款派對必備禮袋組，搭載多種口味的迷你杯冰淇淋或雪糕組合，不論是與閨密間的私密聚會、還是三五好友間的狂歡派對都很適合。

冬季限定！Häagen-Daz迪士尼經典冰淇淋巧克力火鍋　消費有機會抽東京迪士尼雙人旅
迷你造型杯。（圖/品牌提供）

Häagen-Dazs冰淇淋火鍋禮盒推出迪士尼造型陶瓷火鍋爐，每款角色搭配專屬造型火鍋叉，內含8種不同口味的冰淇淋球，包含草莓、巧克力、淇淋巧酥、芒果雪酪、覆盆子雪酪、夏威夷果仁、抹茶、藍莓，冰淇淋球搭配滑順可可醬更是絕配，適合揪家人好友一起開Party、或與另一半享受甜蜜的二人時光，盡享The Party of Parties！

即日起Häagen-Dazs敦南旗艦店也裝扮成迪士尼主題，讓最強的三大經典人物：米奇、米妮、唐老鴨陪你歡度聖誕節，迪士尼造型冰淇淋火鍋售價$2,380元，即日起至12月15日前購買享早鳥88折優惠。

冬季限定！Häagen-Daz迪士尼經典冰淇淋巧克力火鍋　消費有機會抽東京迪士尼雙人旅
紅絲絨起司蛋糕冰淇淋。（圖/品牌提供）

此外，Häagen-Dazs推出冬季與聖誕月絕對不容錯過的經典限定夢幻口味「紅絲絨起司蛋糕冰淇淋」，將紅絲絨醬拌入起司蛋糕冰淇淋中，再搭配上紅絲絨餅乾碎塊增添口感，與起司蛋糕的香濃口味完美絕配，自即日起限量推出。

自12月1日起至24日加入「台灣哈根達斯」的LINE官方帳號（@haagen.dazs.tw）後，至聖誕倒數日曆活動頁面，點選當天日期的對應窗格，就有機會獲得冬季新口味單球兌換券或是迪士尼造型冰淇淋火鍋等多種驚喜優惠；購買迪士尼系列指定商品，於LINE官方帳號登入發票有機會抽中東京迪士尼雙人之旅。
Häagen-Dazs
迪士尼

相關新聞

2022新北歡樂耶誕城今晚開城！迪士尼主題逛不完 現在去不必人擠人
2022新北歡樂耶誕城今晚開城！迪士尼主題逛不完 現在去不必人擠人
2022/11/11 21:27
亮點搶先看！「紐約米奇藝術展」首度巡迴台灣　展出G-Dragon、陳冠希28組潮流藝術家原作
亮點搶先看！「紐約米奇藝術展」首度巡迴台灣　展出G-Dragon、陳冠希28組潮流藝術家原作
2022/11/09 11:14
萬聖節魔咒？上海迪士尼無預警閉園 遊客措手不及 一個都別想跑
萬聖節魔咒？上海迪士尼無預警閉園 遊客措手不及 一個都別想跑
2022/10/31 17:26
台灣古都和米奇與好朋友們同慶中秋　台南安平遊憩碼頭將量身打造迪士尼主題快閃店
台灣古都和米奇與好朋友們同慶中秋　台南安平遊憩碼頭將量身打造迪士尼主題快閃店
2022/08/23 13:56
迪士尼用戶數達2.21億超越Netflix 12月起將調漲38％
迪士尼用戶數達2.21億超越Netflix 12月起將調漲38％
2022/08/11 15:20

更新時間 : 2022-11-24 18:28 GMT+08:00

最受歡迎

韓劇「弱美男英雄」以霸治霸對抗校園霸凌　完美詮釋動盪的青春
韓劇「弱美男英雄」以霸治霸對抗校園霸凌　完美詮釋動盪的青春
【更新】台灣雙北11/25選前之夜熱鬧可期　藍綠白場地接近又逢周五、交通將管制
【更新】台灣雙北11/25選前之夜熱鬧可期　藍綠白場地接近又逢周五、交通將管制
消費者注意！百貨女裝品牌驚傳惡性倒閉 退貨無門臉書遭灌爆急關、老闆欠薪搞消失
消費者注意！百貨女裝品牌驚傳惡性倒閉 退貨無門臉書遭灌爆急關、老闆欠薪搞消失
臺灣老火車頭即將航向國際！阿里山林鐵 DL-34 機關車將奔馳於英國原野
臺灣老火車頭即將航向國際！阿里山林鐵 DL-34 機關車將奔馳於英國原野
〈時評〉民進黨應儘速引進科技專才加入執政團隊　以免喪失執政權
〈時評〉民進黨應儘速引進科技專才加入執政團隊　以免喪失執政權
【持續更新】南韓 2022 MAMA AWARDS將於日本舉辦　完整入圍及表演名單公布
【持續更新】南韓 2022 MAMA AWARDS將於日本舉辦　完整入圍及表演名單公布
【2022世足】史上第一！C羅IG粉絲破5億破紀錄　梅西最後一戰力拼大力神杯
【2022世足】史上第一！C羅IG粉絲破5億破紀錄　梅西最後一戰力拼大力神杯
韓劇「謝幕：樹立而死」首播即獲7%高收視　河智苑睽違3年重回電視劇　主演全是熟面孔
韓劇「謝幕：樹立而死」首播即獲7%高收視　河智苑睽違3年重回電視劇　主演全是熟面孔
莫德納BA.5次世代疫苗今起開打　12歲以上民眾快手刀預約
莫德納BA.5次世代疫苗今起開打　12歲以上民眾快手刀預約
台灣數位部成立、移撥國發會33人　組織人事均調整
台灣數位部成立、移撥國發會33人　組織人事均調整