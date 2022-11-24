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揪心愛情！幾米音樂劇5G版升級觀影體驗　國家戲劇院週日登場

By 劉怡均, 台灣英文新聞－記者
2022/11/24 16:25
幾米音樂劇將推出5G版令人期待。

幾米音樂劇將推出5G版令人期待。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）幾米繪本改編的音樂劇《向左走向右走》推出5G版，由原班人馬金曲歌后魏如萱及創作才子蔡閔佑領銜演出，將於11月27日起國家戲劇院登場。

當代最揪心的愛情童話幾米音樂劇《向左走向右走》自2008年首演圈粉無數，此次結合5G等科技推出心電感應版，集結台新藝術獎導演黎煥雄、金曲音樂製作人陳建騏及HUSH打造三首新歌，技術方面由財團法人數位藝術基金會與仙草影像陳奕仁導演，透過動作捕捉、AR及VR加持，最後5G臨門一腳，讓發生在兩大現場的故事一同上演。

揪心愛情！幾米音樂劇5G版升級觀影體驗　國家戲劇院週日登場
幾米音樂劇5G版演出場地之一為兩廳院大廳。（圖/Taiwan News, Lyla Liu）

兩廳院為國內5G示範場地，今年邁入施行5G計畫第二年，去年首次推出大型戶外異地展演《神不在的小鎮》，就是首度結合5G的作品，吸引25萬人線上線下參與，此次的音樂劇5G版和過去的版本最大不同在於，有了數位科技的加持，能大幅提升觀眾觀劇體驗，呈現虛實交錯的故事線，更讓本來屬於平面的繪畫活起來。

兩廳院藝術總監劉怡汝表示，曾被問及科技進入劇場是否代表要放棄劇場的傳統精神跟現場感，他說，觀眾會因現場演出感到激動跟不可自拔，引進科技是在增加體驗，或許會成為未來的劇場現實，此次的計畫聚集來自不同領域的人才，一起為了未來想像跟憧憬而努力。

導演李煥雄說，為了維持作品幸福的溫度，難免會忐忑數位化會破壞作品，但看完彩排發現5G讓異地共演成真，有兩隻透過動作捕捉呈現的貓咪會在第二現場戲劇院大廳亮相，而那也是從幾米繪本裡挑選出的角色，因為貓咪在幾米創作裡具有重要的角色，雖然整體看起來簡單但其實耗費心思，但看到成果時心裡有點激動。

《向左走向右走》描述比鄰而居，卻因一位出門總是向左走，另一個出門總是向右，始終沒有機會相識的單身男女。某日相遇後雖然一見鍾情，命運卻安排二人不得不匆促分手，在尋尋覓覓卻始終沒有結果之後，終究黯然離開這個令人傷心的寂寞城市。

演出將於11月27日至12月4日登場，詳情或購票請前往官網查詢。
幾米
音樂劇
向左走向右走

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