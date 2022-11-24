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11/24台灣本土+16,015例／死亡+65例　第二批莫德納次世代BA.4/5雙價疫苗61.3萬劑到貨

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/24 14:28
11/24台灣本土+16,015例／死亡+65例　第二批莫德納次世代BA.4/5雙價疫苗61.3萬劑到貨

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(24)日公布國內新增16,052例COVID-19確定病例，分別為16,015例本土個案及37例境外移入；另確診個案中新增65例死亡。

指揮中心表示，今日新增之16,015例本土病例，為7,220例男性、8,789例女性、6例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(2,547例)，高雄市(2,123例)，臺中市(2,088例)，桃園市(1,710例)，臺南市(1,443例)，臺北市(1,411例)。

指揮中心指出，今日新增65例本土病例死亡個案，為34例男性、31例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、63例具慢性病史、40例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月28日至11月21日，死亡日期介於11月3日至11月21日。

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指揮中心說明，今日新增37例境外移入個案中，為23例男性、14例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自日本(3例)，土耳其、泰國、新加坡(各1例)，另31例感染國家調查中。入境日期介於今年10月24日至11月23日。

指揮中心統計，截至目前國內累計8,226,995例確診，分別為37,402例境外移入、8,189,539例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計14,125例COVID-19死亡病例，其中14,108例本土，另17例為境外移入。

今年採購第二批Moderna次世代BA.4/5雙價疫苗61.3萬劑於今日上午抵臺

中央流行疫情指揮中心今(24)日表示，今年採購之第二批Moderna次世代 BA.4/5雙價疫苗61.3萬劑，於今日上午抵達桃園國際機場，完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供民眾接種追加劑使用。本批效期至2023年6月12日。

指揮中心指出，迄今次世代雙價疫苗共431.6萬劑到貨，分別為BA.1雙價疫苗299.9萬劑及BA.4/5雙價疫苗131.7萬劑。

11/24台灣本土+16,015例／死亡+65例　第二批莫德納次世代BA.4/5雙價疫苗61.3萬劑到貨
莫德納BA.4/5雙價疫苗
莫德納

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