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洪申翰回顧坤輿流血衝突夜：徐耀昌早知會出事

By 政治組, 台灣英文新聞
2022/11/24 14:54
民進黨立委洪申翰今（22）日還原苗栗坤輿掩埋場流血衝突事件，呼籲選民票投徐定禎。（圖／中央社）

民進黨立委洪申翰今（22）日還原苗栗坤輿掩埋場流血衝突事件，呼籲選民票投徐定禎。（圖／中央社）

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）民進黨立委洪申翰今（22）日上午在臉書發文，回顧今年七月苗栗坤輿掩埋場流血衝突的夜晚，譴責徐耀昌苗栗縣長早就知情，與苗栗縣議會議長鍾東錦「惡霸結盟」。

心系苗栗的洪申翰於臉書還原坤輿掩埋場流血衝突當晚，他於半夜12點搭計程車由台北直飆苗栗龍昇村，因違法的坤輿掩埋場附近聚集了十多台遊覽車的黑衣人。

洪申翰寫道，自己在凌晨抵達現場，幾度向苗栗分局指揮官強力表達，應該要出動足夠的警力跟配置，必須全力阻止暴力衝突。「以現場來看，只要警力足夠分隔坤輿人員跟村民，避免衝突應該不是問題」。⁣⁣

「然而，凌晨三點一到，有上百位黑衣人從坤輿場區內的草叢中湧出，手拿鐵棍、利器，並拿胡椒噴霧噴向所有鄉親」，洪申翰回憶，頓時所有人猛烈咳嗽、眼睛劇烈疼痛睜不開，渾身灼熱疼痛，此起彼落的是毆打聲、尖叫聲、咳嗽聲、哀嚎聲甚至是哭聲。⁣⁣」
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洪申翰指出，警力調度卻姍姍來遲，上百黑衣人就趁此「神秘的」空窗，衝出來攻擊村民，拿著椅子砸向村民群眾，把聯合大學的學生拖進去圍著毆打，或手持鐵棍把鄉親戳的滿身是血。⁣⁣
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「但分局警力更奇怪的，不是把盾牌對著攻擊的黑衣人，而是對著被攻擊的村民，」洪申翰怒控。
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洪申翰強調，他幾度在現場要求，警方應該要入坤輿場區，盤查上百黑衣人的身份，不然他們很可能在攻擊完後，從後山草叢跑掉，但現場警方總是跟我敷衍，杵在那不動。「我近乎破口大罵，村民一直回報，看到黑衣人從後山山邊溜走，但現場警方就是不動。⁣⁣」

洪申翰踢爆，「黑道暴力毆打村民的那晚，苗栗縣長徐耀昌在金門，他把所有的局長都一同帶去，唯獨留下來環保局長和警察局長，從後來縣府內的消息，徐耀昌其實早知道那晚會出事」。⁣⁣

洪申翰質疑，苗栗的黑道，是在縣警局的包庇跟睜一隻眼閉一隻眼下，這樣毆打守護自己家鄉的苗栗村民。⁣⁣

洪申翰直指，⁣⁣坤輿這個離譜的違法開發，人人皆知道此案幕後最重要的推手之一，就是鍾東錦議長的小弟，而縣長徐耀昌，就是不斷為分明違法的坤輿，在行政程序上護航開綠燈的大黑手。⁣⁣鍾東錦近日更被揭露，以職權袒護旗下有關的砂石業，而縣府行政官僚也配合處處放水。⁣⁣

洪申翰表示，全苗栗最有權力的鍾東錦跟徐耀昌，已在這場選舉最緊密的結盟了，「⁣⁣惡霸都已經緊抱在一起團結了，我們還能不團結嗎？」他呼籲苗栗民眾返鄉投票，支持徐定禎，來阻止鍾東錦。
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