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波索納洛不認連任失利賴給投票機 遭判「惡意訴訟」罰1.3億台幣

波索納洛自一年多前便開始宣稱巴西的電子投票系統有作弊行徑，但從未提出證據。事實上，巴西自1996年開始使用電子投票系統，確實有專家指出不如手工標記的紙質選票安全，但正因巴西的電子投票系統一直受到國內外專家嚴格審查，目前從未發現被利用來進行選舉舞弊。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞
2022/11/24 12:36
巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）翻轉選舉結果不成反被法院打臉（圖／美聯社）

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）翻轉選舉結果不成反被法院打臉（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／張雅鈞　綜合外電報導）於總統大選敗北的巴西總統波索納洛，當地時間22日向高等選舉法院遞交訴狀意圖扭轉乾坤，反遭法院斥為「惡意訴訟」並罰款約1.3億新台幣。

路透社報導，巴西高等選舉法庭（Superior Electoral Court of Brazil）院長莫萊斯（Alexandre de Moraes）23日駁回波索納洛（Jair Bolsonaro）所屬自由黨（Liberal Party）對今年10月總統大選第二輪投票結果的申訴，當時波索納洛以49.14%比50.86%的極些微差距挑戰連任失敗。

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ABC News報導，波索納洛陣營於22日遞交長達33頁訴狀，稱部分電子投票機存在漏洞，應作廢相關選票，而以此計算，波索納洛實際獲得51%的選票。然而申訴中並未解釋，該漏洞如何影響選舉結果。

莫萊斯要求24小時內提交一份修正報告，將10月2日首輪投票結果也納入審計。當地時間23日稍早，自由黨主席柯斯塔（Valdemar Costa）偕同律師德貝薩（Marcelo de Bessa）召開記者會表示不會提交修正報告。

數小時後，莫萊斯在裁決書上表示，原告「離奇而非法的請求...被證實為毫無誠意，既拒絕對申訴進行補充說明，也未能提交任何違規證據，對事實進行詐欺性敘述，」並處以2290萬雷亞爾（約1.3億新台幣）罰款。

美聯社引述獨立專家說法表示，所謂新發現的漏洞，即投票機内部日誌中缺乏個人識別碼一事，並不影響其可靠性，每一台投票機仍可透過其他方式識別。

莫萊斯也在裁決中指出這點並表示，對投票的質疑似乎目的在於激化反民主的抗議運動以及製造騷亂，並下令對柯斯塔以及受雇進行評估的顧問進行調查。

報導指出，巴西選舉委員會10月30日已認可魯拉的勝利，許多波索納洛的盟友也迅速接受選舉結果。然而在波索納洛的默許下，全各地死忠支持者堅拒承認選舉結果，並展開各種和平抗議。

波索納洛自一年多前便開始宣稱巴西的電子投票系統有作弊行徑，但從未提出證據。事實上，巴西自1996年開始使用電子投票系統，確實有專家指出不如手工標記的紙質選票安全，但正因巴西的電子投票系統一直受到國內外專家嚴格審查，目前從未發現被利用來進行選舉舞弊。
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更新時間 : 2022-11-24 13:54 GMT+08:00

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