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近4000萬兒童沒打疫苗！WHO、美國CDC示警：麻疹將是全球「迫在眉睫的威脅」

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/24 11:58
接種麻疹疫苗最有效的預防方法，但前提是疫苗覆蓋率需達95%以上才能防止疫情爆發。（圖／美聯社）

接種麻疹疫苗最有效的預防方法，但前提是疫苗覆蓋率需達95%以上才能防止疫情爆發。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）和美國疾病管制與預防中心（CDC）於11月23日發表聯合報告示警，由於COVID-19疫情肆虐，導致麻疹疫苗接種覆蓋率下降，麻疹（Measles）疫情將是全球「迫在眉睫的威脅」。

麻疹可透過空氣中的飛沫或直接接觸病人的鼻喉分泌物而傳播，是傳染性極高的病毒之一，初期症狀又容易與感冒混淆，前驅症狀包括發燒、鼻炎、結膜炎（畏光、流眼淚、眼睛發紅）、咳嗽等；在前驅症狀3到4天後會出現紅疹，較嚴重者會併發中耳炎、肺炎或腦炎。

在疫苗尚未普及以前，超過99%的人一生中都難逃麻疹侵襲，而接種疫苗是最有效的預防方法。據美國CDC數據顯示，完整接種2劑MMR疫苗的保護力可達97%，不過疫苗覆蓋率需達95%以上才能防止疫情爆發。

據WHO和美國CDC的聯合報告中指出，2021年全球僅81%兒童接種了第1劑疫苗、71%完整接種2劑疫苗，也就是說有近4000萬兒童錯過麻疹疫苗，包含約2470萬名兒童沒打第1劑疫苗和1470萬名沒打第2劑。

研究人員進一步說明，2021年全球有約900萬例麻疹通報病例和12萬8千例死亡病例，至少22個國家爆發大規模疫情，隨著新冠疫情肆虐多年，連帶影響麻疹疫苗接種率，意味著2022年全球都將面臨迫在眉睫的威脅。

據美國CDC統計，2019美國爆發27年以來最嚴重麻疹疫情，當年度共有1274例通報病例，大部分個案皆是未接種疫苗，到了2020年病例數創10年來新低，下降至13例，2021年共有49例，而今年截至11月17日統計，有55例病例。

世衛的麻疹疫情負責人Patrick O 'Connor表示，雖然今年麻疹病例與前幾年相比尚未大幅增加，但「我們現在正處於十字路口」，若要防止疫情大爆發，未來的12至24個月將是關鍵期。

近4000萬兒童沒打疫苗！WHO與美國CDC示警：麻疹將是全球「迫在眉睫的威脅」
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