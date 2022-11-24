最新題材韓劇「災後調查日誌」　金來沅飾破案率超高刑警

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓電視台SBS韓劇「災後調查日誌」目前僅播出3集，第2集收視已高達9.4%，瞬間最高收視率也已突破10%，劇情演出了許多警察局及消防局須共同面對的案件，是南韓電視劇首次以此題材製作，開播第一集即受到熱烈討論。

「災後調查日誌」由「Doctors」金來沅、「請回答1994」孫浩俊、「不可殺」孔升妍為主演，以韓文劇名直翻為「消防局旁的警察局」，描述著相鄰的警察局及消防局，共同出動處理案件的故事，只要是需要警消共同出動的案子，總會是棘手的緊急案件，每集都會有著不同的小故事，劇情有著刺激、懸疑，但同時又有輕鬆搞笑的喜劇成分，還可從中學習到許多消防知識。

金來沅飾演刑警「陳浩介」，他總是全心投入在案件裡，善於解讀犯罪心理，對於任何蛛絲馬跡都極為敏銳，只要嗅到任何不對盡就會咬著不放，調查到底，再加上個性衝動、講話直率，因此也被稱作「珍島犬」（與陳浩介發音相似，為南韓特有犬種）。

孫浩俊所飾演的消防隊員「奉道鎮」，同時也是火災調查官，他總是奮不顧身的投入事故現場，孔升妍飾演著消防救護員「宋雪」，跟著消防員一起出任務，溫柔細心的她也總是不顧危險，將患者擺第一。

「災後調查日誌」演出了警察、消防員及救護員的工作日常，雖然剛開始的他們常常意見分歧，但共同的目標都是能以最短時間救援成功，及查明真相，隨著相處的時間越久，他們的默契也越來越好。

「災後調查日誌」目前共播出三集，在第一集中，他們首次共同出動，並他們接到了一通被綁架威脅女生的報案，但首先他們必須從上千戶的公寓中，在不驚動到犯人的前提下，找到犯人所在；第二集中，他們出動救援一位試圖自殺的學生，學生最後不幸離世，但陳浩介也發現了這並非單純的自殺案件；而在第三集中，陳浩介搬進了一間鬧鬼的公寓，令他徹夜難眠，於是他決定與道鎮共同合作，對曾發生的密室火災及密室失蹤的懸案重啟調查。

往後還有哪些難解的救援及案件等著他們，令觀眾感到期待，「災後調查日誌」也可至Disney+ 收看，於每週五、六晚上22: 20更新集數，預計共有12集，大結局將於12月24日播出。