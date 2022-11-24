大S不忍了！高EQ反擊汪小菲地圖炮　聲明透端倪月拿百萬補償身心受創

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)汪小菲和大S徐熙媛近日因生活費撕破臉，雖然女方十分冷靜，但面對汪小菲情緒化的指控，包含直指小S徐熙娣用藥問題等，大S終於不忍了。

大S近日申請查封汪小菲在台資產，導致汪小菲在中國爆走，連日在微博開轟，不僅發文檢舉徐熙娣長年不經過醫生處方服用安眠藥思諾思，​​​還爆料小S老公許雅鈞在養小三，甚至揚言要來台灣一趟「為了孩子就沒怕過」，但至今（24）日依舊不見人影，

大S近日已於Instagram上發布聲明強調保證此生不出惡言，希望汪小菲不要封鎖他。然而，失控的汪小菲依舊，大S今日再度發布6點聲明，高EQ的回應汪小菲的指控。

大S首先就替妹妹小S說話，她和小S都因為心臟不好不能吸毒，「我妹一週平均工作四天不等，又跟公婆和小孩住一起，根本沒吸毒的條件。我本人對吸毒沒興趣，台灣不開放任何毒品，我們很守法。」

聲明指出，「小菲提出的明細表不是我寫的，我也沒拿到4千多萬；但每個月會收到一百萬元台幣，是做為身心受創的補償，最近小菲和我達成二十萬的家裡開銷，他都有積極支付。至於這次的欠款五百萬元是他要給孩子的存款，但他拉黑我，以致我無法第一時間提醒他，這才導致他違約、誤觸了法。」

大S更替汪小菲緩頰表示在討論協議書時，汪小菲相當重視孩子的撫養權，但汪小菲拒絕大S提出讓他擁有撫養權她有探視權，「說他需要三年時間⋯於是達成協議孩子先讓我照顧。」直接打臉汪小菲指控大S不讓孩子回北京看爺爺奶奶一說。

大S提及，「我非常希望小菲和其母多來看孩子，儘量讓寶貝們健康成長，越多人愛他們越好。不可能阻止爸爸爺爺奶奶來陪伴孩子。但受疫情之顧來回皆需隔離，我知道小菲有幽閉恐懼症，因此難見孩子，其心急焦慮脾氣暴躁我能理解。」

大S也說，維持或斬斷十年婚姻很難，本人沒力氣也懶得出軌。

大Ｓ完整聲明