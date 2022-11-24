冬衣拿出來！下週三冷空氣報到　北台灣濕冷　低溫下探16度

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）距離12月只剩下一周，但前幾日台灣氣溫甚至達30度左右，民眾都在問「冬天消失了嗎？」不過據氣象局推測，下周三東北季風增強，北部氣溫下降至16度左右，雖不是寒流，但至少是入冬以來最冷。

中央氣象局表示，今（24）日東北季風及華南雲雨區東移影響，水氣持續偏多，各地都有降雨機會，其中中部以北及東北部降雨較為持續，有較大雨勢發生的機率，外出活動建議攜帶雨具。

這兩日中部以北及東北部天氣稍涼，各地早晚低溫落在20度上下，而中部以北及宜花高溫只有23至25度，整天感受濕涼，南部及台東則可以到27至30度，南北溫差稍大。

下周日（27日）東北季風減弱，北部氣溫稍回升，但到了下週三（30日）另一東北季風增強，北部氣溫再下降。

天氣風險管理公司總經理彭啟明在臉書粉專表示，下周三、四北方將有冷空氣南下，雖不至於到很冷，但和近期暖秋的環境不同，低溫下看15-16度，仍是有感覺轉涼，雖預測上仍有變動幅度，建議把冬裝可以稍微準備了。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐(ECMWF)、美(GFS)模式模擬顯示，下周三的冷空氣在台北氣象站約只能降至16、17度左右，離「大陸冷氣團」的標準，仍有一段不小的差距，但因為是入冬第1波，感受上還是會比較冷，要注意保暖。