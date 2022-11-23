（台灣英文新聞／朱明珠 綜合整理報導）人們常說「一孕傻三年」，這是真的嗎？根據荷蘭最新研究顯示，懷孕確實會造成女性的大腦灰質容積降低，白質的微結構改變，而這些改變，很可能是為了養育嬰幼兒而準備。該研究於本周二刊登在國際期刊《自然通訊》（Nature Communications）。

荷蘭阿姆斯特丹大學醫學中心（Amsterdam University Medical Center）的研究團隊比較了40位懷孕與40位未懷孕的婦女大腦核磁共振影像（fMRI），孕婦組一共進行4次造影掃描，分成懷孕前、懷孕後期、分娩後，以及分娩後一年，但分娩後一年的受試者只包含了其中28位。

結果發現，研究分析影像中大腦的灰質、白質結構，以及大腦中五種神經代謝物質的濃度，除了特定區域的灰質容積改變，大腦「預設模式網絡」（Default Mode Network, DMN）的活化也會被孕期的荷爾蒙調控。

所謂的預設模式網絡，是大腦在休息但沒有睡著的一種基礎活化狀態，而這種改變，作者在研究中表示，「這代表要成為母親的這個過程，改變的是大腦很基礎的活化狀態。」

研究團隊的第一作者埃爾斯利娜．赫克澤（Elseline Hoekzema）助理教授提到，結果表示懷孕期間的孕婦大腦在神經結構和神經網絡上，都有選擇性的明顯變化，很可能是為了往後照護嬰幼兒而準備，且產後有持續哺乳的母親，相應的大腦改變會持續地比較久。

研究團隊推論，這些大腦的改變，很可能會幫助孕婦的大腦調整成適合養育嬰幼兒的狀態，包括對嬰兒哭聲很敏感，要特別注意嬰幼兒，以及因為照顧幼兒而需要大幅調整生活規律等。

不過，作者提到，因為研究的難度，現在只能推測這些大腦改變的目的與功能，目前並沒有明確的證據讓我們知道，大腦的改變與母嬰照護行為的因果關係。

過去曾有人指出孕婦會有「媽媽腦」，好像懷孕會變笨，作者認為，因為懷孕的變化，記憶力變差是可能有相應的生理機制支持，但是這份研究並不是要去證實「媽媽腦」存在，反而是孕期的大腦變化有很多正向影響反而是較少研究提到的。

她也提醒，這次研究的人數較少，且都來自歐洲國家、教育程度較高，還不知道能否推論到其他國家或是背景不同的婦女，也還需要研究更多樣本以進一步驗證。另外，這類的研究不可能以侵入性的方法來看神經細胞活化的過程，雖然有觀察到大腦灰質改變，但這些變化背後對神經細胞的影響仍有待後續研究。

國內專家怎麼說：

對此，國立成功大學心理系教授龔俊嘉同樣認為，這個研究的報告人數有點少，仍需要有更多資料，甚至是跨國、跨人種研究的重複驗證。

不過他肯定該研究最大貢獻是激起更多有興趣且有資源的研究者來一起投入，並願意為了驗證此類研究，願意打破傳統約束，以更多新手準父母為研究對象，看能否提供不同或共同的結論。

一孕傻三年？荷蘭研究：懷孕會改變大腦微結構 哺乳媽媽影響更大

資料來源：台灣科技媒體中心