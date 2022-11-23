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美財政官員：G7很快將宣布俄國石油價格上限 採一年數調制

By 國際組, 台灣英文新聞
2022/11/23 18:03
七大工業國集團（G7）將宣布對俄國石油出口實施價格上限，作為制裁措施。（圖／美聯社）

七大工業國集團（G7）將宣布對俄國石油出口實施價格上限，作為制裁措施。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／國際組　綜合報導）美國財政部高層官員表示，七大工業國集團（G7）不日將宣布對俄國石油出口實施價格上限，並採一年調整數次的形式。官員指出，華府並不預期俄國會實施出口禁令應對，因為抬高油價將影響俄國石油的新客戶及大戶。

路透社報導，俄烏戰爭僵持不下，俄羅斯是全球最大石油出口國之一，為減少俄國石油收入支援戰事，同時兼顧世界石油市場價格平衡，G7成員國及歐盟、澳洲預計，於12月5日對俄國海運石油出口實施價格上限，作為俄國侵略烏國的制裁措施。

報導指出，明年2月5日起，俄國石油產品也將受到同樣的限制。

該名官員透露，歐盟內部正在就價格上限與成員國協商；另一消息人士表示，在歐盟各國大使召開會議後，最快明後日拍板。

所謂價格上限，即俄國油價低於該上限的情況下，聯盟國家可以持續向俄國採購石油，而企業也可在上限之下，繼續為進口俄國石油到聯盟國家內提供保險、海運與融資等服務。

官員表示，「我們的目標是定期重新審視這個問題，就我而言，每季甚至每半年調整一次是較有可能的做法，因為我們希望的是為市場提供確定性。」

該官員還表示，華府不預期俄國會禁止石油出口，因為「最終並不符合他們的利益」，雖然可推高全球油價，但也有可能損及俄國油田。

因歐美對俄實施能源進口禁令，包括中國和印度在內等買家以折扣價大舉購入俄國石油。若採取抬高價格的舉動，可能影響新客戶以及中國、印度這樣的大客戶。
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更新時間 : 2022-11-23 19:37 GMT+08:00

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