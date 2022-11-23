說一套做一套 中國對太平洋島國 承諾很多、兌現很少

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）中國多年來透過發展基金，將勢力伸入太平洋島國，但澳洲智庫羅伊國際政策研究院（Lowy Institute）指出，北京對該區域的援助有減少之勢，且許多承諾都是口惠實不至。

金融時報報導，巴布亞紐幾內亞2017年宣布，要將中國貸款資金用來整頓該國的公路網絡。然而，五年過去了，由國企「中國中鐵」主導的1,600公里道路修繕更新案，卻停滯不前，毫無進展。

Lowy指出，中國雖致力在太平洋地區投射影響力，六年來在區域的援助，包括提供資金與優惠貸款，卻一年比一年低，從2016年的高點3.34億美元，降至2020年的1.88億美元。誠然，北京當局今年積極與太平洋國家簽下安全與發展協議，但該智庫分析指，2021年對外金援持續減少，對海外開發案也顯得有些興趣缺缺。

斐濟經濟學家Neelesh Gounder表示，就取得貸款的難易度而言，中國要比世界銀行與亞洲發展銀行來得容易，以致太平洋島國紛紛向北京靠攏。然而，真能投入建設的案子，卻問題重重，效率不彰，不若澳洲資助的計畫來得順利。

部分國家也開始認清，向中國借貸投入「大而無當」的計畫，代價是如何高昂。舉萬那杜為例，其斥資1,600萬美元打造的會展中心，就因使用率過低，維護費過高，而無以為繼。

不過，北京仍著眼布局印太地區的戰略建設，國營企業正虎視眈眈尋找可下手的機會，如吉里巴斯、巴布亞紐幾內亞、索羅門群島等國的深水港與機場建設案。

儘管美國與澳洲加強對太平洋島國的注資以反制中國，中國仍是區域不可小覷的力量。根據Lowy，索羅門群島與吉里巴斯與台灣斷交、轉與中國建交後，北京就對兩國分別提供了2,500百萬美元與2,100萬美元的金援，藉以鞏固勢力。