Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 工商訊息

從eBird看見5400位賞鳥人點亮臺灣

By 台灣英文新聞
2022/11/23 17:23
從eBird看見5400位賞鳥人點亮臺灣。(中華鳥會提供 / 邱承慶製圖)

從eBird看見5400位賞鳥人點亮臺灣。(中華鳥會提供 / 邱承慶製圖)

行政院農業委員會特有生物研究保育中心、中華民國野鳥學會與美國康乃爾鳥類學研究室共同合作，於2015年8月推出eBird臺灣入口網後，藉由中文化的網站、APP和各類推廣活動的舉辦，臺灣使用者快速增加至超過5400位，藉由歷史紀錄的整理和觀察紀錄的即時上傳，讓臺灣成為eBird全球資料量的第7名，同時也是臺灣生物多樣性開放資料最大提供者。

特生中心表示，透過所有eBird臺灣使用者(鳥人)創建的166,654個紀錄地點一點一點地描繪出臺灣的路徑、離島的樣貌和出海賞鳥時的軌跡，也勾勒出人與臺灣野鳥邂逅的輪廓。動畫版顯示1990年逐月至今，賞鳥地點的增加情形，讓大家一起看見鳥人們點亮臺灣的軌跡。

中華民國野鳥學會保育專員邱承慶近期利用截至2022年9月30日為止的公開資料，由5400位在臺灣的使用者賞鳥時累積的659,126筆紀錄清單，而每一筆紀錄清單都會有它對應的紀錄地點，總計166,654個紀錄地點，透過地圖和動畫讓我們清楚看見臺灣鳥人們歷年來在臺灣活動的軌跡。我們也相信，接下來它會更明亮。(https://www.youtube.com/watch?v=TtCG-CgYTnA)讓我們清楚看見臺灣鳥人們歷年來在臺灣活動的軌跡。我們也相信，接下來它會更明亮。

更新時間 : 2022-11-23 18:07 GMT+08:00

最受歡迎

韓劇「弱美男英雄」以霸治霸對抗校園霸凌　完美詮釋動盪的青春
韓劇「弱美男英雄」以霸治霸對抗校園霸凌　完美詮釋動盪的青春
【持續更新】南韓 2022 MAMA AWARDS將於日本舉辦　完整入圍及表演名單公布
【持續更新】南韓 2022 MAMA AWARDS將於日本舉辦　完整入圍及表演名單公布
太狂⋯「魔獸」首場比賽30萬人同時觀看 一度落後21分竟奇蹟逆轉勝網友全暴動
太狂⋯「魔獸」首場比賽30萬人同時觀看 一度落後21分竟奇蹟逆轉勝網友全暴動
消費者注意！百貨女裝品牌驚傳惡性倒閉 退貨無門臉書遭灌爆急關、老闆欠薪搞消失
消費者注意！百貨女裝品牌驚傳惡性倒閉 退貨無門臉書遭灌爆急關、老闆欠薪搞消失
莫德納BA.5次世代疫苗今起開打　12歲以上民眾快手刀預約
莫德納BA.5次世代疫苗今起開打　12歲以上民眾快手刀預約
【2022世足】史上第一！C羅IG粉絲破5億破紀錄　梅西最後一戰力拼大力神杯
【2022世足】史上第一！C羅IG粉絲破5億破紀錄　梅西最後一戰力拼大力神杯
【11/13更新】南韓「換乘戀愛2」演出者近況曝光　不只愛情更建立了好友誼
【11/13更新】南韓「換乘戀愛2」演出者近況曝光　不只愛情更建立了好友誼
韓劇「謝幕：樹立而死」首播即獲7%高收視　河智苑睽違3年重回電視劇　主演全是熟面孔
韓劇「謝幕：樹立而死」首播即獲7%高收視　河智苑睽違3年重回電視劇　主演全是熟面孔
〈時評〉22年前李遠哲的那句話 仍然在台灣天空飄盪
〈時評〉22年前李遠哲的那句話 仍然在台灣天空飄盪
韓劇「弱美男英雄」釜山電影節評價高　校園霸凌演出新高度
韓劇「弱美男英雄」釜山電影節評價高　校園霸凌演出新高度