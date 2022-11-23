從eBird看見5400位賞鳥人點亮臺灣

行政院農業委員會特有生物研究保育中心、 中華民國野鳥學會與美國康乃爾鳥類學研究室共同合作，於2015 年8月推出eBird臺灣入口網後，藉由中文化的網站、APP和 各類推廣活動的舉辦，臺灣使用者快速增加至超過5400位， 藉由歷史紀錄的整理和觀察紀錄的即時上傳，讓臺灣成為eBird 全球資料量的第7名， 同時也是臺灣生物多樣性開放資料最大提供者。

特生中心表示，透過所有eBird臺灣使用者(鳥人)創建的16 6,654個紀錄地點一點一點地描繪出臺灣的路徑、 離島的樣貌和出海賞鳥時的軌跡， 也勾勒出人與臺灣野鳥邂逅的輪廓。動畫版顯示1990年逐月至今 ，賞鳥地點的增加情形，讓大家一起看見鳥人們點亮臺灣的軌跡。

中華民國野鳥學會保育專員邱承慶近期利用截至2022年9月30 日為止的公開資料，由5400位在臺灣的使用者賞鳥時累積的65 9,126筆紀錄清單， 而每一筆紀錄清單都會有它對應的紀錄地點，總計166,654個 紀錄地點， 透過地圖和動畫讓我們清楚看見臺灣鳥人們歷年來在臺灣活動的軌跡 。我們也相信，接下來它會更明亮。(https://www. youtube.com/watch?v=TtCG- CgYTnA)讓我們清楚看見臺灣鳥人們歷年來在臺灣活動的軌跡 。我們也相信，接下來它會更明亮。