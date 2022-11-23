臺灣老火車頭即將航向國際！阿里山林鐵 DL-34 機關車將奔馳於英國原野

（台灣英文新聞 / 綜合報導）阿里山林業鐵路於 2017年9月27日與英國威爾普蘭菲爾鐵路（Wel shpool & Llanfair Light Railway）締結姐妹鐵路後，在其代表、 也是前英國在台辦事處處長麥瑞禮（Michael Reilly）牽線下，展開一系列交流；並在籌備多時之後，今（ 23）日歡送 DL-34 機關車飛越 9,971 公里赴英， 化身交流大使，傳遞百年林鐵職人的守護精神， 讓姊妹鐵路友誼繼續邁進。

行政院農業委員會林務局今日於嘉義車庫園區舉辦 DL-34 臺 英交流啟程記者會，以「牽手 762 的約定」為主題，歡送 DL-34 機關車前往同為762mm 軌距的英國威爾普蘭菲爾 鐵路，分享來自阿里山林業鐵路的美好旅行生活記憶、 交流產業鐵道動態保存文化價值；接下來的三年間， 紅色小火車奔馳於威爾斯高地， 向英國民眾傳達來自臺灣阿里山的美好，邀請世界各地的旅客前來， 發掘和體驗臺灣的魅力。

阿里山林鐵DL-34柴油機關車將擔任臺灣文化觀光親善大使， 在英國「出訪」三年後回家，期間也將宣傳阿里山林鐵之美， 備受兩國鐵道迷社群矚目。本次國際合作起源於2018年由英國威 爾普蘭菲爾鐵路向阿里山林業鐵路提出借用我方柴油機車交流構想， 歷經林務局赴英國參訪考察， 洽談臺英雙邊未來進一步交流之可能性，並於2019年7月5日在 林務局國際鐵路交流會議上，確認推展臺英DL-34柴油機車互惠 合作之租借構想。

威爾普蘭菲爾鐵路和阿里山林業鐵路皆採用 762 mm 的窄軌軌距，同樣有急彎與陡坡，在運輸歷史上， 則分別從農產品運輸與木材運送轉為觀光旅遊運輸。相距千里， 卻猶如雙胞胎般擁有諸多共通點，促成本次 DL-34 柴油機車 出借計畫的開端。 自阿里山林業鐵路與英國威爾普蘭菲爾鐵路締結為姊妹鐵路以來， 基於雙邊互惠原則，持續推展以資訊網頁互聯、旅遊文宣互通、 旅客憑票互惠及營運技術互助等面向交流，並藉由雙方互訪、 網路行銷及資訊共享等維繫情誼。

林務局林華慶局長表示，擔任臺灣「國際交流大使」 的是阿里山林業鐵路「DL-34」柴油機關車，該機關車為 1972 年由日本新三菱重工製造，重達 25 噸；最大馬力 523 匹，因性能可靠，客貨運貢獻良多，服役期間經引擎換裝， 至今仍擔負阿里山林業鐵路貨運及場站調車任務，老當益壯。 在漫長的歲月當中， 阿里山林業鐵路從作為開發阿里山林場之主要運輸工具， 活化轉型以觀光鐵路及重要文化景觀的身分持續前行， 穿梭於嘉義縣市沿線豐富的自然與人文遺跡。

DL-34 典雅的紅色塗裝將乘載來自臺灣阿里山林業鐵路的林鐵 精神與熱情，「外派」到威爾普蘭菲爾鐵路。 阿里山林鐵與威爾普蘭菲爾鐵路約定成真， 創造窄軌鐵路文化及技術交流機會， 也開啟阿里山林業鐵路下一個百年篇章， 除了期盼這趟深度交流帶來的嶄新視野， 更深化臺英之間的情感連結，也讓世界看見臺灣。

記者會現場也首映為臺英 DL-34 交流拍攝的「762 mm 的彼端（Twin Gauge）」影片，以麥瑞禮秘書長的觀點出發， 講述自身與臺灣阿里山林業鐵路的緣分為開端，隨著 DL-34 駛出車庫進入修理工廠保修、林鐵職人整備 DL-34 的模樣， 記錄交流的準備與林鐵人的祝福，彰顯大家對 DL-34旅程的期 待。隨著影片播映結束，DL-34 在大家歡迎下進場，林務局林華慶局長與英國威爾普蘭菲爾鐵路麥瑞禮秘書長共同 為 DL-34 掛上象徵兩國合作的銘牌、共同倒入止滑矽沙， 祝福 DL-34 平安抵達英國、順利執行任務，配合 DL- 34 柴油機關車鳴笛聲響起，代表慶祝記者會圓滿成功， 同時象開啟兩國鐵道合作的第一聲合鳴。

英國威爾普蘭菲爾鐵路（Welshpool & Llanfair Light Railway）代表麥瑞禮（Michael Reilly） 秘書長來臺交流由逢甲大學地理資訊系統研究中心協助安排 DL- 34 動靜態驗車、阿里山百年 21 號 Shay 蒸汽火車修 復技術等交流活動。此外， 英方更與阿里山林業鐵路及文化資產管理處洽談 DL-34國際行 銷計畫，期盼隨著疫情趨緩、國境開放後， 讓更多的英國當地民眾與遊客認識臺灣及阿里山林業鐵路，以 DL-34 扮演交流大使與世界交朋友，促進窄軌鐵路觀光交流。 於記者會後，英國威爾普蘭菲爾鐵路委由福貿運通辦理 DL- 34 機關車報關運輸事宜，預計於 2022 年 11 月 30 日由長榮海運從臺北港開航，2023 年 1 月 1 日 ，像新年禮物般，抵達英國利物浦港， 歡迎歐洲旅客在英國搭乘遠從臺灣而來的 DL-34， 體驗阿里山林業鐵路的紅色小火車親切魅力。

照片由林務局提供