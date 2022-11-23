臺灣老火車頭即將航向國際！阿里山林鐵 DL-34 機關車將奔馳於英國原野

（台灣英文新聞 / 綜合報導）阿里山林業鐵路於2017年9月27日與英國威爾普蘭菲爾鐵路（Welshpool & Llanfair Light Railway）締結姐妹鐵路後，在其代表、也是前英國在台辦事處處長麥瑞禮（Michael Reilly）牽線下，展開一系列交流；並在籌備多時之後，今（23）日歡送 DL-34 機關車飛越 9,971 公里赴英，化身交流大使，傳遞百年林鐵職人的守護精神，讓姊妹鐵路友誼繼續邁進。
行政院農業委員會林務局今日於嘉義車庫園區舉辦 DL-34 臺英交流啟程記者會，以「牽手 762 的約定」為主題，歡送 DL-34 機關車前往同為762mm 軌距的英國威爾普蘭菲爾鐵路，分享來自阿里山林業鐵路的美好旅行生活記憶、交流產業鐵道動態保存文化價值；接下來的三年間，紅色小火車奔馳於威爾斯高地，向英國民眾傳達來自臺灣阿里山的美好，邀請世界各地的旅客前來，發掘和體驗臺灣的魅力。
阿里山林鐵DL-34柴油機關車將擔任臺灣文化觀光親善大使，在英國「出訪」三年後回家，期間也將宣傳阿里山林鐵之美，備受兩國鐵道迷社群矚目。本次國際合作起源於2018年由英國威爾普蘭菲爾鐵路向阿里山林業鐵路提出借用我方柴油機車交流構想，歷經林務局赴英國參訪考察，洽談臺英雙邊未來進一步交流之可能性，並於2019年7月5日在林務局國際鐵路交流會議上，確認推展臺英DL-34柴油機車互惠合作之租借構想。
威爾普蘭菲爾鐵路和阿里山林業鐵路皆採用 762 mm 的窄軌軌距，同樣有急彎與陡坡，在運輸歷史上，則分別從農產品運輸與木材運送轉為觀光旅遊運輸。相距千里，卻猶如雙胞胎般擁有諸多共通點，促成本次 DL-34 柴油機車出借計畫的開端。自阿里山林業鐵路與英國威爾普蘭菲爾鐵路締結為姊妹鐵路以來，基於雙邊互惠原則，持續推展以資訊網頁互聯、旅遊文宣互通、旅客憑票互惠及營運技術互助等面向交流，並藉由雙方互訪、網路行銷及資訊共享等維繫情誼。
林務局林華慶局長表示，擔任臺灣「國際交流大使」的是阿里山林業鐵路「DL-34」柴油機關車，該機關車為 1972 年由日本新三菱重工製造，重達 25 噸；最大馬力 523 匹，因性能可靠，客貨運貢獻良多，服役期間經引擎換裝，至今仍擔負阿里山林業鐵路貨運及場站調車任務，老當益壯。在漫長的歲月當中，阿里山林業鐵路從作為開發阿里山林場之主要運輸工具，活化轉型以觀光鐵路及重要文化景觀的身分持續前行，穿梭於嘉義縣市沿線豐富的自然與人文遺跡。
DL-34 典雅的紅色塗裝將乘載來自臺灣阿里山林業鐵路的林鐵精神與熱情，「外派」到威爾普蘭菲爾鐵路。阿里山林鐵與威爾普蘭菲爾鐵路約定成真，創造窄軌鐵路文化及技術交流機會，也開啟阿里山林業鐵路下一個百年篇章，除了期盼這趟深度交流帶來的嶄新視野，更深化臺英之間的情感連結，也讓世界看見臺灣。
記者會現場也首映為臺英 DL-34 交流拍攝的「762 mm 的彼端（Twin Gauge）」影片，以麥瑞禮秘書長的觀點出發，講述自身與臺灣阿里山林業鐵路的緣分為開端，隨著 DL-34 駛出車庫進入修理工廠保修、林鐵職人整備 DL-34 的模樣，記錄交流的準備與林鐵人的祝福，彰顯大家對 DL-34旅程的期待。隨著影片播映結束，DL-34 在大家歡迎下進場，林務局林華慶局長與英國威爾普蘭菲爾鐵路麥瑞禮秘書長共同為 DL-34 掛上象徵兩國合作的銘牌、共同倒入止滑矽沙，祝福 DL-34 平安抵達英國、順利執行任務，配合 DL-34 柴油機關車鳴笛聲響起，代表慶祝記者會圓滿成功，同時象開啟兩國鐵道合作的第一聲合鳴。
英國威爾普蘭菲爾鐵路（Welshpool & Llanfair Light Railway）代表麥瑞禮（Michael Reilly）秘書長來臺交流由逢甲大學地理資訊系統研究中心協助安排 DL-34 動靜態驗車、阿里山百年 21 號 Shay 蒸汽火車修復技術等交流活動。此外，英方更與阿里山林業鐵路及文化資產管理處洽談 DL-34國際行銷計畫，期盼隨著疫情趨緩、國境開放後，讓更多的英國當地民眾與遊客認識臺灣及阿里山林業鐵路，以 DL-34 扮演交流大使與世界交朋友，促進窄軌鐵路觀光交流。於記者會後，英國威爾普蘭菲爾鐵路委由福貿運通辦理 DL-34 機關車報關運輸事宜，預計於 2022 年 11 月 30 日由長榮海運從臺北港開航，2023 年 1 月 1 日，像新年禮物般，抵達英國利物浦港，歡迎歐洲旅客在英國搭乘遠從臺灣而來的 DL-34，體驗阿里山林業鐵路的紅色小火車親切魅力。
照片由林務局提供