全國第2屆優質登山教育推手選拔　新北獲獎數攀登全國最多

「優質登山教育推手選拔」及「登山教育、 山野教育優質影片徵選」評選獎項出爐，新北市斬獲山野推手獎、 卓越登峰獎、成果影片優選及教學短片等3大類7獎項， 獲獎數攀登全國最多，成果卓越，今(23)日於市政會議獻獎與新 北市政府共享榮耀。

新北市代理市長陳純敬表示，新北市是「山之城市」， 推動登山教育，可以讓孩子們認識水陸域生態系統，也切合「 聯合國永續發展目標(SDGs)」，讓孩子們學習環境永續的理念 ，同時亦能強健學生體魄；而登山安全更是登山教育重要課題，透過 強化學生登山安全與推展山野教育，帶領孩子享受登山樂趣的同時， 更懂得謙卑地向山致敬，持續地向山學習。

大學畢業即分發到烏來國民中小學服務，榮獲山野推手獎-金推獎的 莊永隆老師回想，2015年遭遇蘇迪勒颱風侵襲後， 著手設計山野教育理念的跨領域素養課程，推廣以「山，我回來了- lokah llagi Tayal」為核心價值的烏來山野教育， 這幾年來獲得社會各界非常多的支援與照顧。莊老師很有信心的說， 自己會協助部落持續將山野文化及風險管理的觀念傳承給每一位教育 的學習者，讓戶外的美好可以深植我們的生活之中。

獲得山野推手獎-銀推獎的豐珠中學校長陳紅蓮表示，學校坐落群山 圍繞之小山丘，積極用心推動山野教育，平日的體能訓練、負重、 心理素質、團隊合作都是豐珠登山教育的日常點滴。學校連續8年在 新北市貢寮區的草嶺古道辦理開學典禮，師生在最高點的埡口， 面對遼闊的太平洋，許下新學期的願望，並讓孩子反思與分享，深化 山野教育素養。

另外獲得山野推手獎-銀推獎平溪國小顏聖昌組長表示，他們由平溪 「悉」遊記出發，帶領孩子走讀平溪周邊12條山徑古道，再登臺灣 百岳合歡群峰，向大山學習謙卑，以及走讀淡蘭古道中路， 向先賢學習感恩。學校夥伴們將繼續秉持山野教育初衷，用愛、 用心、用方法，陪伴孩子透過走讀、操作、觀察、探索、 互動、反思的歷程，並結合五感體驗的融合學習，讓人與人、文化、 自然彼此連結，讓家鄉珍貴的故事陪伴孩子生活記憶，更扎根「 想用就能用，有用就有用」的生活素養。

平溪國小同時也獲得卓越登峰獎-銀推獎的殊榮，校長鄭益堯表示， 最真實的素養學習，在山野、在戶外，也在環境中， 學校長期深耕山野、戶外及環境教育，讓孩子走進山野、走進戶外、 走進環境中，於真實的生活情境中，彰顯十二年國教自發、 互動及共好理念。

教育局另補充，推動登山教育首要目標就是「安全」，除了持續配合 中央鼓勵學校申辦山野教育推廣計畫外，新北市教育局2022年12 月13-15日將於新北市三重高中辦理111學年度教師基礎風險 管理課程初階工作坊，強化教師風險管理策略，確保教師帶領學生從 事戶外活動課程的安全，並提醒安排戶外登山活動，應充分做好登山 的風險控管，期許師生擁有充足登山安全知識，快樂上山， 平安下山。

獲獎單位於獻獎後大合照。(照片來源：新北市教育局提供)