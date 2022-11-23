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富士康鄭州廠傳勞資爭議引抗爭 警方毆人、射催淚瓦斯

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/23 16:43
富士康鄭州廠爆發勞資衝突，身穿白衣的警方前來「鎮暴」。（圖／<a>卖报的小画家200308 </a>）
富士康鄭州廠爆發勞資糾紛，員工奮起抗爭，被身穿白衣的警方毆倒在地。（圖／<a>空城浮华</a>微博）

富士康鄭州廠爆發勞資衝突，身穿白衣的警方前來「鎮暴」。（圖／卖报的小画家200308 

富士康鄭州廠爆發勞資糾紛，員工奮起抗爭，被身穿白衣的警方毆倒在地。（圖／空城浮华微博）

（台灣英文新聞／國際組　綜合報導）中國清零政策管制嚴格，鴻海旗下的富士康位於中國河南鄭州廠區22日驚傳暴動，疑似因老員工確診，新進員工怕遭感染想回家，又因廠方擅改合約延誤工期及發薪，心生不滿，與警方發生衝突，網路瘋傳警察發射催淚瓦斯、痛毆員工，場面相當火爆。

路透社報導，網路影像顯示，富士康鄭州廠區爆發衝突，數以百計的新員工聚集，採廠房門口意圖向外衝，並高喊「付我們工資」。

據中國網友爆料，原先是新員工聚集在大門要返家，到22晚間衝突已無法控制，當局調來大量警力進行鎮壓，出手傷人、發射催淚瓦斯等行徑，導致現場抗議員工更加憤怒，將大門點燃；警方出動高壓水槍滅火，也時刻警告員工返回宿舍不要作亂。

鄭州富士康為蘋果手機最大的生產基地，負責組裝全球半數iPhone。上月底因疫情和員工返鄉大缺工，iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max產能大減，造成全球缺貨。當局動員幫忙招募新員工，而新員工工作合約遭修改以及廠內疫情，也成本次衝突的導火線。

據悉，鄭州富士康擅改員工合約，導致員工必須多工作60多天才能拿到3000元人民幣（約1.3萬元台幣）全勤獎金，且改為3月15日必須在職，第二期全勤獎須等到明年5月才能到手，讓新進員工認為受到欺騙。
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