加密貨幣交易所FTX破產事件 前執行長當私人金庫、花3億美金置產

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）加密貨幣交易所FTX於11日聲請破產後，在幣圈引發軒然大波，債權人哀鴻遍野。22日在美國德拉瓦州進行的首場法院聽證會中，律師團稱FTX不僅大筆資產下落不明，前執行長班克曼-佛里特（Sam Bankman-Fried，SBF）更是將該公司當作「私人領地」(personal fiefdom)，擅自挪用資金。

綜合美聯社、路透、CNBC報導，FTX債權人聘僱了律師團隊，負責監管公司破產清算程序。一名律師在聽證會中陳述，SBF把FTX當作自家金庫，花了3億美金為公司高層購入房產、度假宅邸。此前路透已披露，SBF與父母、公司高層過去兩年來至少在巴哈馬（FTX註冊國）添購了19處產業，總價達1億2,100萬美元。

一名律師稱，FTX屢遭駭客入侵，「龐大」資產不翼而飛。該公司正清算全球資產，欲出售或重組部分事業部，已有投資人表達興趣。截至20日的統計數字顯示，FTX約有12.4億美元現金，但光是欠前50大債權人的金額，就達310億美元之譜。

回顧一下本起事件。

SBF當初一手創立了FTX與投資交易公司Alameda Research（AR），聲名赫赫，卻於本月初被踢爆擅自將FTX的客戶資金挪至姊妹公司AR，左手借給右手，涉及的資金達100億美元，且至少10億美元的客戶資金人間蒸發。此外，AR更將FTX發行的原生代幣FTT拿來抵押貸款，進行槓桿操作，財務管理一團亂。

對手加密貨幣交易第一平台幣安（Binance）遂決定出清手中持有的FTT，此時FTX已現擠兌潮。後幣安原計劃收購FTX，拯救其免於滅頂，卻在進行審計調查後發現帳務一蹋糊塗而作罷。如此一來，客戶恐慌出逃，擠兌潮已難抵擋，FTX三天內被提走了60億美元，終至聲請破產，並抖出千瘡百孔的財務狀況。