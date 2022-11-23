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金點設計獎公布「最佳設計成就獎」得主　和碩集團創辦人童子賢勇奪

By 藝文組, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/23 17:29
和碩集團創辦人童子賢榮獲2022金點設計獎最佳設計成就獎（金點設計獎提供）

和碩集團創辦人童子賢榮獲2022金點設計獎最佳設計成就獎（金點設計獎提供）

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)金點設計獎今（23）日公布本年度「最佳設計成就獎」得主，由和碩集團創辦人暨董事長童子賢勇奪，頒獎典禮將於12月2日進行。

金點設計獎每年辦理「最佳設計成就獎」，表揚長期致力於台灣設計之研究、推廣或實踐，具有卓越或特殊貢獻者，經金點設計獎評審團遴選，本年度由台灣知名企業家童子賢獲獎。

童子賢自台北科技大學畢業後，進入宏碁電腦工作，並於1989年與謝偉琦、廖敏雄及徐世昌四人共同創立華碩電腦。在華碩時期，他帶領團隊發展筆記型電腦品牌，從主機板技術服務走向筆電市場，並催生工業設計部門，打造技術與設計感兼具的消費性電子產品。其後華碩筆電不僅屢屢登上台灣市佔率第一名，更成為全球前十大筆記型電腦品牌。

童子賢在2007年華碩與和碩宣布分家後，進入和碩聯合科技擔任董事長暨總執行長，開始推動OEM及ODM體系改革，以整合研發、設計及製造的多元化服務為導向，在電子產業獨樹一格，產品屢獲國內外設計大獎肯定。

和碩近兩年陸續以「GEISHA 智能穿戴」、「MAGNETO 雙螢幕筆電」等產品獲得金點設計獎肯定，今年更將以因應後疫情時代工作趨勢的創新設計「Kaigio-Cam 360 智能視訊會議機」，角逐「年度最佳設計獎」殊榮；近年觸角擴及IT產品之外的設計服務市場，包括與誠品攜手打造「PEGACASA」生活精品、金屬機殼、隱形眼鏡等不同領域，帶動集團多角化創新。

此外，童子賢亦將對於藝文的熱情與喜好，轉化為文化創意及內容產業的具體助力，包括投資《一把青》、「植劇場」系列、「他們在島嶼寫作」紀錄片等影視作品，支持培養在地創作人才，更力倡台灣產業的多元發展。

童子賢獲獎后表示，疫情這兩年走過了非比尋常的日子，無疑也帶來更多的未知與課題，但設計的可貴之處，在於不會讓挑戰石沉大海，而會激盪出一波波漣漪，就像透過設計能創生出許多有趣的解方，將挑戰轉化為更多元、美好的可能。

2022金點設計獎頒獎典禮將於12月2日晚間台灣戲曲中心舉辦，將於金點設計獎官方YouTube頻道同步直播，並提供中英雙語頻道。
金點設計獎
童子賢
和碩集團

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2020/11/23 18:28

更新時間 : 2022-11-23 18:06 GMT+08:00

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