伊朗升級設備提煉純度60%濃縮鈾 美：不會讓伊朗擁有核武能力

（台灣英文新聞／國際組 張雅鈞）伊朗官媒21日揭露，該國已在福爾多燃料濃縮廠（Fordo Fuel Enrichment Plant）開始提煉純度高達60%的濃縮鈾，西方政府擔心這是伊朗秘密核武計畫的一部份。

伊朗於2015年7月，與美、英、法、德、俄、中簽訂通稱伊朗核子協議的「聯合全面行動方案」（Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA），承諾限制其核計畫，僅能使用IR-1型離心機進行鈾濃縮，且鈾濃度限制在3.67%，以此換取國際解除制裁。

然而，據路透社報導，此番伊朗致函聯合國國際原子能總署（IAEA）表示，開始以現有兩具IR-6型離心機，在福爾多提煉純度達60%的濃縮鈾。儘管遠低於核武所需的90%純度，卻也高於2015年簽訂協定前的20%純度。

國際原子能總署則在致法新社的聲明中表示，伊朗自2021年4月起在納坦茲（Natanz）核設施提煉純度達60%的濃縮鈾，除此之外，也已開始在福爾多燃料濃縮廠提煉高濃度濃縮鈾。

伊朗此番大動作，是為了報復IAEA理事會上周決議，要求伊朗立即配合IAEA對3個未申報地點發現的鈾痕跡進行調查。伊朗半官方媒體法斯通訊社表示，德黑蘭已經開始在福爾多以IR-6型離心機取代IR-1型離心機的進程。

法新社報導，白宮國安發言人柯比（John Kirby）表示，美國並未改變立場，不會讓伊朗擁有核武能力，他還表示，「我們將確保讓總統（拜登）掌握所有選項。」

以色列時報報導，英、法、德則發表聯合聲明，譴責伊朗擴大其核計畫的行徑。強調伊朗提煉的鈾濃度已「遠遠超出」2015年核協議訂定的上限，並指謫該國藉此挑戰全球禁止核子擴散。

3國表示，伊朗如今行徑有重大核子擴散相關風險，且又無可靠民事理由；未來3方也將持續與國際夥伴磋商，就妥善解決伊朗持續升級核活動一事進行討論。