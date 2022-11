空總「FUTURE VISION LAB」首進東台灣　美日藝術家花創首演

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)臺灣當代文化實驗場(C-LAB)自2020年推出「FUTURE VISION LAB」計畫,打造超高解析度的沉浸式影音體驗空間「DOME」,球體形狀難以忽視,內部鏡面地板反射影像,將進軍花蓮文化創意園區。

「FUTURE VISION LAB @ 花蓮文化創意園區」是C-LAB首度將當代藝術與科技跨界的展演引進花創,首演兩件精彩的國際作品,包括由俄羅斯裔美國籍導演莉娜‧荷索的《最後耳語》(Last Whisper),探討淹沒在當代社會主流文化的聲音與噪音之中,導致多樣語言大規模滅絕的現象。而日本知名音像藝術家田所淳的作品《Show Your Mind on My Screen》過去LIVE演出時將編碼及成像同步呈現在穹頂空間內,本次展演版本將重新編排並產生新的編碼。

「FUTURE VISION LAB」自計畫推出至今已累積展映74件作品,除前述兩件國際邀請作品外,計畫主持人蔡奇宏更精選7件不同特色的作品於花蓮展映,包含甫於今年11月在臺北映演的玖格設計作品《燃》,將舞蹈肢體動能及音場波動轉化為視覺的粒子波動,並運用大自然元素作為創作概念,探索人類與自然的連結;墨西哥的創作團隊Medusa Lab運用沉浸式影音作品的特性,凝視宏觀與微觀世界,創作了試探宇宙本質的《UNINVERSE》。

陳昱榮的《動態界域——異質褶積》取材自臺灣自然環境中山川沉積所累積紋理的「皺摺」,帶領觀眾經驗生命中未曾消逝的風景;XTRUX與晟SHENG共同創作的《觀》,藉由對民間信仰「觀落陰」的想像,讓觀眾如同身處現場;長期關注網路與自身關係的趙珮妤創作的《花之間》結合機器演算與植物生長的關係,探究人們因網路對彼此產生的連結與干擾;藝術家莊禾以手繪實驗動畫作品《夜遊》邀請觀眾一起走進失眠的夜裡,在恍惚中進入夢境再悄然甦醒。《封包對撞機》設計多人在線互動機制,重新以展映方式讓觀眾體驗演算的多樣性。

展演期間也策劃多場特別單元,如廣受親子觀眾喜愛的科技藝術互動劇場「移動故事屋」,將帶來以動物為主題的《神奇動物研究所》;另以音像藝術為主的「未來視覺派對」也同步登場。以上豐富的展演內容,絕對讓花創園區的週末時刻沉浸感十足。展場也同場展示由藝術家林明弘和犬吠工作室為「Taiwan Now」藝術計畫期間創作的作品《聚》(東京 2020),系列作品由桌、椅、凳和一個舞台聚集而成,圖案挪用自傳統的臺灣花布,代表臺灣從農業化社會進入現代化時代的標記,連續圖案透過不同組合方式,展現特有凝聚與分散的趣味,預計展場中與DOME創造具當代美學獨特視角。

「FUTURE VISION LAB @ 花蓮文化創意園區」將於12月24日至2023年3月5日展出,詳細資訊請至臺灣當代文化實驗場查詢。