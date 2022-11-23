（台灣英文新聞／朱明珠）中央流行疫情指揮中心今(23)日公布國內新增17,892例COVID-19確定病例，分別為17,841例本土個案及51例境外移入；另確診個案中新增31例死亡。



指揮中心表示，今日新增之17,841例本土病例，為8,197例男性、9,629例女性、15例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布仍以六都最多，依序為新北市(2,951例)，臺中市(2,332例)，高雄市(2,288例)，桃園市(2,023例)，臺南市(1,664例)，臺北市(1,531例)。



指揮中心指出，今日新增31例本土病例死亡個案，為20例男性、11例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、29例具慢性病史、18例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年8月30日至11月18日，死亡日期介於9月19日至11月20日。





指揮中心說明，今日新增51例境外移入個案中，為21例男性、30例女性，年齡介於未滿10歲至80多歲，分別自日本、阿拉伯聯合大公國、美國、香港及泰國(各1例)移入，另46例感染國家調查中。入境日期介於今年10月23日至11月22日。



指揮中心統計，截至目前國內累計8,210,955例確診，分別為37,367例境外移入，8,173,534例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計14,060例COVID-19死亡病例，其中14,043例本土，另17例為境外移入。

12/1起實施第八輪家用抗原快篩試劑實名制，及第六輪0-6歲學齡前幼兒與第四輪65歲以上長者免費領取1份快篩試劑

中央流行疫情指揮中心表示，自12月1日起，凡是持有健保卡或居留證之民眾，均可至藥局及衛生所購買，每輪每位民眾可購買1份5劑，購買份數至多可購買6份(30劑)，並可分次(次數不拘)購買(可代購)，讓有需要篩檢族群可以購得每天所需之快篩數量，售價仍為每份(5劑)500元(醫材原則售出，概不退換)。



指揮中心進一步指出，為提供幼兒家庭及長者更足量的家用抗原快篩試劑，民眾可持「2016年9月2日(含)以後出生」之學齡前孩童健保卡，及「1957年(含)以前出生」之長者健保卡，至各快篩實名制販售據點免費領取一份5劑家用快篩試劑，此免費領取份數，不會計算入家用抗原快篩試劑實名制的購買資格。

指揮中心亦提醒幼兒家長，家用快篩試劑僅可用於2歲以上幼童，幫2歲以下幼童領取的快篩試劑，可供幼童家長使用，勿使用於2歲以下幼童。

【11/23台灣本土+17,841例／死亡+31例】12/1起第八輪家用快篩開賣 每人可買30劑