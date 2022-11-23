90年代初戀電影 　跟著「20世紀少女」踩點來場南韓歷史之旅

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓出品了不少90年代的熱門復古戲劇作品，「請回答」系列拍攝場景為釜山及首爾，「二十五，二十一」為在全州展開的羅曼史，而最近於Netflix新上映的電影「20世紀少女」，拍攝場景主要是於南韓忠清北道的清洲市展開的故事。劇情描述著寶拉（金裕貞 飾）答應幫出國動手術的閨蜜－妍度（盧允瑞 飾）觀察她喜歡的男生，最後卻發現兩人在陰錯陽差下喜歡上了同一人－雲浩（邊佑錫 飾），寶拉為了妍度而與雲浩錯過的故事。

在電影中，寶拉救了賢振後，三人被不良學生追趕的場面拍攝於清洲最熱鬧的一區-城安街，又被稱為清州版明洞，成安街集結了許多化妝品店、服飾店、餐廳，與首爾明洞一樣應有盡有。電影「辣手警探」後半部動作戲也是在此拍攝。



（圖／截自IG @netflixkr）

而賢振為了感謝寶拉的相救，騎著摩托車載寶拉兜風的路線為牛巖山循環道路，是清洲最有名的駕車路線，兩人停留的地點則為壽岩谷展望台，可以將清洲市一眼望盡，附近還有許多很有氣氛的咖啡廳，是清洲出身的導演認為最適合約會的場所。

劇中畢業旅行則是到了南韓最知名，位於慶尚北道知名的古都-慶州，慶州有著眾多的古蹟，是個充滿歷史氣息的城市，劇中寶拉與同班同學們拍攝團體照的地方，是位於瞻星臺前。瞻星臺為古代天文建築物，是目前亞洲現存歷史最為悠久的觀象臺。

位於瞻星臺旁，看似一座座小山丘的是大陵苑古墳群，大陵苑為規模最大的新羅時代古墳公園，號稱「韓國金字塔」，而其中的天馬塚是唯一開放民眾參觀的古墳。在這些古墳中並未留下任何文字，是新羅王室的喪葬習俗，為避免成為盜墓目標。



（圖／截自IG @netflixkr）

劇中畢業旅行的第二天，寶拉、賢振與馮雲浩三人合照的地點為奉吉里海邊，是東海岸最好的賞日出景點，在海邊的不遠處可看見統一新羅第30代王文武王的水中陵，是文武大王後代依照遺囑所建，他希望死後能變成海裡的龍，對抗日本海盜。



（圖／截自IG @netflixkr）

慶州另外還有許多知名的文化遺跡，如新羅佛教文化中心－佛國寺，而佛國寺再往上走約三公里後即是石窟庵，兩者皆於1995年被聯合國教科文組織指定為世界文化遺產，也可至慶州博物館欣賞文化遺產，天馬塚所出土的文物亦被珍藏於此。

另外，劇中寶拉及雲浩隨著廣播社看飛機、雲浩教寶拉使用攝像機的地點，為位於首爾京畿道坡州市的和平世界公園，這裡擁有約３萬坪的廣闊草坪，距離南北韓軍事分界線僅約７公里，保留著許多韓戰痕跡，可看見臨津閣及自由之橋等韓戰遺物。



（圖／截自IG@netflixkr）

最後，寶拉、妍度、賢振、雲浩四人一起去的遊樂園，為位於果川市的首爾樂園，是南韓國內第一間大型遊樂園，韓國綜藝節目「Running Man」 及「我們結婚了」皆曾到此拍攝，園區有許多主題樂園，一年四季也會有不同的季節限定設施及活動，地點就位於地鐵4號線大公園（Seoul Grank Park）站2號出口，搭乘接駁車僅需5分鐘，非常方便。



（圖／截自邊佑錫IG @byeonwooseok）

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