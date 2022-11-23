C羅離開曼聯！爆炸性訪談指控球隊高層　傳奇教頭佛格森後都未奪英超冠軍

(台灣英文新聞/體育組 綜合報導)C羅（Cristiano Ronaldo）拋震撼彈！將退出曼聯（Manchester United ），即日起生效。

綜合外媒報導，英格蘭超級聯賽曼徹斯特聯隊（Manchester United）球團今天宣布，葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度將離開英超曼聯，結束二度效力曼聯的爭議性合約，「立即生效」。

C羅最近接受TalkTV的摩根（Piers Morgan）訪問時，對曼聯作出一連串指控，直指教練滕哈格（Erik ten Hag）缺乏同理心，和其他管理高層正逼他離隊，曼聯老闆葛拉瑟（Glazer）家族不在乎球隊，以及總教練滕哈格無法贏得他的敬重且不尊重他，針對年輕球員也有微詞。

C羅表示，在與曼聯的對話之後，雙方同意提前終止合同。「我愛曼聯，也愛球迷，這一點永遠不會改變。 但是，我覺得現在是時候尋求新的挑戰了。」

C羅2003年首度加盟曼聯，當時的教頭是佛格森，自2013年前傳奇教頭佛格森（Alex Ferguson）擔任總教練最後一季後，曼聯至今都未再次於英超拿下冠軍。

The Guardian報導，曼聯已指派律師，控告陣中明星前鋒C羅違反合約。

此外，葛拉瑟家族在擁有曼聯17年後可能要出售球隊，曼聯發布聲明表示，「董事會將考慮所有選項，包括對球隊的新投資、出售，或涉及公司的其他交易。」



羅納度接受摩根訪問。(影/YouTube)