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〈時評〉民進黨應儘速引進科技專才加入執政團隊　以免喪失執政權

By 前太空中心主任 吳作樂, 台灣英文新聞－時評
2022/11/23 13:26
國家太空中心提供

國家太空中心提供

臺灣九合一選舉即將在11月26日舉行，藍綠白均全力投入輔選，希望民眾可以投下神聖的一票，卻可能受到各種政治操作而失焦，影響選情。國際貨幣組織「IMF」近日預測，5~6年後，臺灣的人均GDP（平均國民所得）將達47,305美元，超越韓國和日本約4萬6000美元。對於這樣的結果，多數台灣人都無感且困惑，執政黨更是沾沾自喜，若從統計數據分析，GDP是平均值，僅在數據分布近乎常態分佈(Normal Distribution)有意義。

換句話說，因為收入分布都離常態分布甚遠，因此多數先進國家都會捨棄平均值而使用中位數(Median)來描述全國收入狀况。

在萬物齊漲的現況下，我們應從比較薪資中位數進行分析，假設2020年日本的薪資中位數為88,210新台幣，韓國為70,153新台幣，當年的台灣薪資中位數只有41,500新台幣，遠低於日本（47%）和韓國(60%)。以此基礎預測8年後日、韓、台的人均GDP，其實這對臺灣薪水階級來說意義不大，因為他們的工資仍然遠遠落後其他國家。執政黨至今仍不理解問題的嚴重性，實在是前景堪慮：

依據IMF的預測，2028年，日本和韓國的薪資中位數將超過90,000新台幣，且分別達到91,496新台幣和90,477新台幣。然而，臺灣的薪資中位數只會增加到新台幣47,323元，也就是日韓的52%。加上少子化、通膨、高齡化社會等外在環境因素，年輕人根本不敢婚、不敢買房。

值得注意的事，今年的九合一選舉還有「18歲公民權」的公投，試問只關心大企業及有錢人的綠營可真正正視臺灣現況，還是要讓我國政府再次上演政黨輪替，藍的很糟換綠的做做看，如今綠的不好就換白的執政，如此循環往復，何時才能解決我國的經濟困境呢。

APEC峰會近日在泰國舉行，晶片成了各國的焦點，臺灣半導體產業受到各國重視，我國執政者、內閣卻以為只有半導體產業是科技前景，殊不知這只吸收了小部份薪水階級。如今的高科技產業、資訊產業卻無前瞻的國家政策規劃與協助，國科會的表現實為令人失望，例如，針對人工智慧(AI)的作法就是開研討會、組織研究社群等等，LEO Cluster (低軌衛星群)雖已進入實用階段但臺灣還在探空火箭(15年之久!)。

我建議：

(1) 國科會應有魄力選擇/指定前瞻題目，選定臺灣要全力發展成為世界頂尖的項目，而不是到處用試試看的官僚心態。

(2) 臺灣可考慮成為世界頂尖的項目：

(a)民用/軍用的分散式無人機群

(b)民用/軍用LEO Cluster

(c)多形態/應用的AI機器人群體

(d)結合科技與藝術的新形態服務業

臺灣想要跟上國際的腳步不只是要和「世界交陪」，更要延攬全國各科技產業、新創等專才加入執政團隊，才能洞察機先，呼籲民進黨執政者不要因一個國際數據而矇蔽雙眼，反而應早早醒悟、跳脫傳統思想，才不會畫地自限，進而喪失執政權。
科技
晶片
半導體產業
資訊產業
低軌衛星群

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更新時間 : 2022-11-23 13:32 GMT+08:00

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