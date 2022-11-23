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別扯政治交出報稅單！美最高法院駁回川普緊急上訴

川普為四十年來首位未公開報稅紀錄的美國總統，眾議院民主黨人數年來一直索取川普報稅單，意在調查國稅局如何進行總統審計，而川普的律師則主張，這實為純政治性考量。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/23 11:17
美國最高法院裁定，川普應向美國眾議院籌款委員會遞交稅務紀錄。（圖／美聯社）

美國最高法院裁定，川普應向美國眾議院籌款委員會遞交稅務紀錄。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／張雅鈞　綜合外電報導）美國最高法院22日駁回共和黨籍前總統川普的緊急上訴，維持下級法院之判決，即眾議院民主黨人獲取川普報稅單之要求是合法的，打臉川普宣稱審查稅單出自政治動機。

甫在期中選舉中拿下眾議院多數的共和黨，則預期在明年1月控制眾議院時撤回上述要求。

不甩數案纏身 超前參選2024總統大選

賊心不死的川普，在本月已超前宣布再戰2024年美國總統大選，然而他爭議不斷、官司纏身，其中一桩就是纏鬥多年的公布報稅單。眾議院民主黨人數年來一直索取其稅務記錄，意在調查國稅局如何進行總統審計，而川普的律師則主張，這實為純政治性考量。

綜合路透社美聯社報導，大法官們駁回川普於10月31日提出的緊急上訴，認為眾議院籌款委員會要求川普提交個人稅務記錄的要求，符合其工作的合理範圍，維持川普應向該委員會移交記錄的裁決。

最終計票結果並未對外公開，也沒有法官對此判決結果公開表示反對。

四十年來第一人　纏鬥數年就是不肯交　

此前，川普任命的美國地區法官麥克法登（Trevor McFadden），於去年年底駁回川普關於此案的訴訟；美國哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院（US Court of Appeals for the DC Circuit）今年8月也做出不利川普的判決，並於10月份駁回了重審此案的請求。

川普又緊急上訴至最高法院，最高法院首席大法官羅伯茨（John Roberts）曾於11月1日暫時阻止公布川普的稅務記錄，並將此案提交合議庭；如今最新判決公布，羅伯茨的中止令也自動解除。

報導指出，川普是四十年來首位不公開報稅單的美國總統，試圖為自己身家財產以及川普集團相關細節保密。

眾議院籌款委員會在向最高法院提交的文件中表示，若支持川普的主張，「實際上是阻止國會完成涉及前總統的任何調查，只要指控調查出自政治動機」。

眾議院籌款委員會也援引一項聯邦法律，該法授權其主席向美國國稅局（IRS）索取任何人的報稅單。眾議院民主黨人表示，需要看到川普報稅單，來評估國稅局是否正確審計總統的稅務，並衡量是否要訂立新法。

籌款委員會特別指出，國稅局的政策並未涉及如何處理如川普這樣，「坐擁數百商業實體，有極其複雜的報稅、使用積極避稅策略並宣稱有持續審計的總統」。
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