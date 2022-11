別扯政治交出報稅單！美最高法院駁回川普緊急上訴

(台灣英文新聞/張雅鈞 綜合外電報導)美國最高法院22日駁回共和黨籍前總統川普的緊急上訴,維持下級法院之判決,即眾議院民主黨人獲取川普報稅單之要求是合法的,打臉川普宣稱審查稅單出自政治動機。

甫在期中選舉中拿下眾議院多數的共和黨,則預期在明年1月控制眾議院時撤回上述要求。

不甩數案纏身 超前參選2024總統大選

賊心不死的川普,在本月已超前宣布再戰2024年美國總統大選,然而他爭議不斷、官司纏身,其中一桩就是纏鬥多年的公布報稅單。眾議院民主黨人數年來一直索取其稅務記錄,意在調查國稅局如何進行總統審計,而川普的律師則主張,這實為純政治性考量。

綜合路透社、美聯社報導,大法官們駁回川普於10月31日提出的緊急上訴,認為眾議院籌款委員會要求川普提交個人稅務記錄的要求,符合其工作的合理範圍,維持川普應向該委員會移交記錄的裁決。

最終計票結果並未對外公開,也沒有法官對此判決結果公開表示反對。

四十年來第一人 纏鬥數年就是不肯交

此前,川普任命的美國地區法官麥克法登(Trevor McFadden),於去年年底駁回川普關於此案的訴訟;美國哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院(US Court of Appeals for the DC Circuit)今年8月也做出不利川普的判決,並於10月份駁回了重審此案的請求。

川普又緊急上訴至最高法院,最高法院首席大法官羅伯茨(John Roberts)曾於11月1日暫時阻止公布川普的稅務記錄,並將此案提交合議庭;如今最新判決公布,羅伯茨的中止令也自動解除。

報導指出,川普是四十年來首位不公開報稅單的美國總統,試圖為自己身家財產以及川普集團相關細節保密。

眾議院籌款委員會在向最高法院提交的文件中表示,若支持川普的主張,「實際上是阻止國會完成涉及前總統的任何調查,只要指控調查出自政治動機」。

眾議院籌款委員會也援引一項聯邦法律,該法授權其主席向美國國稅局(IRS)索取任何人的報稅單。眾議院民主黨人表示,需要看到川普報稅單,來評估國稅局是否正確審計總統的稅務,並衡量是否要訂立新法。

籌款委員會特別指出,國稅局的政策並未涉及如何處理如川普這樣,「坐擁數百商業實體,有極其複雜的報稅、使用積極避稅策略並宣稱有持續審計的總統」。