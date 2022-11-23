台灣雙北11/25選前之夜熱鬧可期　藍綠地點接近、新北市將管制交通

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）11/26投票日倒數計時，各陣營選前之夜地點陸續出爐，無黨籍台北市長候選人黃珊珊今天(23日) 表示，選前之夜將在台北市政府前的市民廣場舉辦；以捍衛新價值、擺脫舊勢力為訴求口號。

黃珊珊選前之夜

在北市府前廣場舉辦

黃珊珊23日上午分別赴環南中繼市場、大龍市場、松江市場等處拜票，她前往松江市場拜票前，接受聯訪，關於藍、綠陣營的選前之夜地點已確定，針對選前之夜活動，黃珊珊說，將在北市府前的廣場舉辦，邀請對象以偉大市民為主。

選舉投票日倒數，藍綠陣營這2天規劃車隊掃街，黃珊珊被問及明天(24日) 的車隊掃街，除民眾黨主席、台北市長柯文哲將出席，車隊掃街如何達到最佳效果？黃珊珊指出，車隊掃街就是要跟市民互動，目的不是針對同溫層，而是要接觸更多市民。

黃珊珊表示，車隊掃街若動員很多人，會很熱鬧好看，但大部分都是動員，她在車隊掃街時，也會有很多支持者到各地點幫忙加油，重點不是比人氣，是要讓市民了解她的信念。

媒體詢問，民進黨台北市長候選人陳時中被問及棄保效應時提到，希望市民做自己靈魂的主人。黃珊珊對此回應，她已喊出市民做自己靈魂的主人很久，藍綠一直在提集中選票，且要市民含血含淚含恨投票，市民應做自己的主人，不要被藍綠綁架。

黃珊珊說，北市選舉早就沒有棄保問題，藍綠都是市民給自己的框架，她深信只要市民撕掉政黨的外衣，就可知道誰最適合擔任市長。

媒體問，選舉投票日倒數，是否擔心投票率會受到天氣等因素影響。黃珊珊指出，這次台北市長選舉，是第一次3方勢力都旗鼓相當，市民應要做出最好選擇，至於投票率，相信很多人會出來投票，因不投票，就是放棄未來的4年，市民要接受4年的口水，還是要支持會做事的人選。

黃珊珊臉書粉絲專頁日前貼文，內容提到11月25日，需要所有市民的支持，與所有年輕朋友的力量，請站出來捍衛新價值，告別舊勢力，偉大市民，終將齊步共贏。選前之夜以「捍衛新價值、擺脫舊勢力」為口號，地點在台北市政府前廣場。

蔣萬安強調

用選票打敗不適格的人

國民黨台北市長候選人蔣萬安今天(23日) 被問及棄保效應時表示，希望市民靜下心來想想要迎接怎樣的4年，這是價值對抗的選舉，相信選民會用選票打敗不適格的候選人。

蔣萬安今天車隊掃街中正萬華區，接受媒體聯訪時被問及如何看待棄保效應。

蔣萬安說，希望市民靜下心來，好好想想要迎接怎樣的4年、要選出怎樣人格特質的市長、邁向怎樣的未來，「相信光明可以戰勝黑暗、善良可以戰勝側翼、正直可以戰勝謊言、民主可以戰勝黑箱」。

蔣萬安說，這不是他一個人的選舉，是價值對抗的選舉，相信選民可以用選票打敗不適格的候選人。

媒體提問選前之夜，黨中央是否把重點放在台北市，蔣萬安強調，六都全部都很關鍵，希望發揮團隊戰力、展現為人民奮戰精神，每一都皆勝選。

媒體追問，無黨籍對手黃珊珊昨天(22日)也到中正萬華眷村搶深藍票，會不會擔心軍系票被瓜分，蔣萬安重申每區都是重點耕耘的區塊，現在每天從早到晚掃街拜票、走遍大街小巷，持續爭取認同。

另外，媒體追問近來的「疫苗掮客」說。蔣萬安批評，民進黨對手陳時中、衛福部長薛瑞元、指揮中心指揮官王必勝，3個人講法都不一樣，一下說是宗教及工商團體、一下又說是熱心幫忙、一下又說是奇怪的單位，根本是把簡單的事情複雜化來搞混民眾、掩蓋重要的事。

陳時中選前之夜

於競總外北平東路舉行

民進黨台北市長候選人陳時中競選總部昨(22日) 宣布，選前之夜將於25日晚間於競總外北平東路舉行，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌都會蒞臨現場，呼籲阿中同路人站出來迎向勝選。

陳時中競總昨下午舉行「最後一哩路，我們一起走」阿中同路人站出來記者會，由競選總幹事吳思瑤主持，宣布選戰最後階段的陸空戰活動。

吳思瑤表示，選前之夜將於25日晚間7時於競總前方的北平東路舉行，晚間6時30分開放進場，屆時將安排演唱、音樂表演，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、前副總統陳建仁都會蒞臨。

吳思瑤說，競總成功取得北平東路競選總部前及凱達格蘭大道路權，但凱道周邊主要幹道的路權由國民黨取得，考量在選舉最終的時候避免安全疑慮、雙方支持者衝突，因此選擇競總外的福地舉行，期待選前之夜凝聚正能量，帶著愛與關懷迎向勝選。

另方面，吳思瑤指出，選戰最後階段要號召「阿中同路人」站出來，迎向勝利最後一哩路，其中陸戰是重中之重，22日起陳時中將連續三天進行車隊掃街，要踏遍台北市12個行政區。

她說，車掃今天於士林區、北投區、中山區、大同區進行，23日到松山區、信義區、南港區、內湖區，24日則前往中正區、萬華區、大安區與文山區。

吳思瑤說，每天車掃活動都會有神秘嘉賓，今天是副總統賴清德，明天則邀請苗栗縣長候選人徐定禎的女兒里唯為車隊集氣加油。

吳思瑤指出，為與粉絲近距離見面，陳時中今天起連續三天晚上都會造訪夜市，包括今晚的士林夜市，明天的景美夜市，24日前進南機場夜市。

競總發言人羅浚晅則表示，選戰最後的空戰也需要「阿中同路人」，邀請支持者透過加入陳時中的官方LINE轉傳陳時中政策或分享陳時中熱門影片，人人都可以當陳時中的總幹事或發言人，用愛跟關懷走完最後一哩路。

吳思瑤在記者會上也提醒支持者，投票當天所有跟候選人相關的文宣、旗幟、衣服、口罩都不要配戴，陳時中團隊推出的口罩沒有姓名、號次，但還是中選會認定的與候選人相關的文宣製作物，投票時請換上平常口罩。

朱立倫談雙北選前之夜

藍綠地點接近 、 盼互不干擾

國民黨主席朱立倫22日傍晚到新北市陪同議員候選人林鼎超、黃聖超站路口拜票。對於新北藍綠選前之夜地點接近，他說，令人有點擔憂，希望不要有任何干擾或衝突，快樂平和選舉。

朱立倫傍晚陪同黃聖超等人站路口，向下班民眾致意及拜票，獲不少路人熱情回應。

他接受媒體聯訪時呼籲大家能快樂平和的選舉，11月26日都出來投票，因此，在舉辦選前之夜活動，如果想要製造任何衝突或悲情，都不是好的方式。

他表示，民進黨在台北市北平東路舉辦選前之夜，國民黨在儘量不影響交通的考量下，選在基隆路、市民大道路口舉辦，希望能順利平和的完成這次選舉，大家都能選出心目中理想的人選。

至於新北市部分，國民黨在板橋第一運動場廣場舉辦選前之夜，但民進黨則在很近的新府路（中山路到區運路間）舉辦，這實在令人有點擔憂。由於市府附近正舉辦歡樂耶誕城活勢，希望不要有任何干擾或衝突，也不要影響附近交通及環境。

11/25新北市將管制交通

藍綠新北市長候選人25日將在板橋舉辦選前之夜，交通局今天(23日) 表示，新府路（中山路至區運路間）自24日晚間7時起，至26日凌晨3時雙向封閉，公車將配合改道，用路人請提早因應。

市府交通局長鍾鳴時23日舉行記者會表示，25日晚間有藍綠2場選前之夜造勢回動，加上周邊有歡樂耶誕城活動，交通局將啟動交通戰情室監控車流，周邊主要道路也將彈性實施交通管制。

交通局說，新板橋車站周邊地區交通影響範圍較大，其中新府路（中山路至區運路間）自24日（星期四）晚間上7時起至26日凌晨3時採雙向封閉，屆時公車將配合改道。

鍾鳴時提醒，原行駛板橋區新府路的公車307、577和651路線，管制期間將改駛中山路，受影響公車站位為深丘里站。

但當中山路、新府路受阻路口活動人潮溢出時，將機動調整所有公車，改駛文化路進出板橋公車站，屆時影響站位有深丘里站、民權路口站、新北市政府站等，請民眾提前由區運路或至板橋公車站搭乘。

交通局說，交控中心將視周邊主要道路範圍車流量，機動調整路口號誌秒數，以維持民權路、文化路、縣民大道、中山路、漢生東路人車通行安全與順暢。

中央社引述鍾鳴時說，參加活動民眾可多利用高鐵、台鐵、捷運環狀線及板南線至板橋站，也可利用50線公車（車頭LED標註行經歡樂耶誕城），交通資訊可參閱大台北公車網頁查詢。

新北市警局表示，25日選前之夜，板橋區運路將封閉靠近第一運動場廣場側的2個車道，救護車、消防車及照明車在該路段待命。新府路則全線封閉，僅開放雙向車道供社區住戶進出。區運路、新站路、民族路及新民街作為散場時主要動線。

市警局長黃宗仁表示，將加強取締違規停放車輛，提高巡邏頻率。將以最高維安規格規劃選前之夜勤務，以足夠警力疏導交通順場。

侯友宜談藍綠選前之夜:

用同樂喜悅心情看待

國民黨新北市長候選人侯友宜22日針對新北市藍綠選前之夜場地接近是否擔心會有衝突發生的媒體提問表示，選舉是一時的，會與大家一起用同樂喜悅心情看待。

侯友宜25日的選前之夜造勢活動將在板橋第一運動場前廣場舉辦，民進黨新北市長候選人林佳龍預定在新府路（中山路至區運路）舉辦。兩地相近，新北市警察局長黃宗仁21日召集相關單位會勘，並以最高維安規格規劃勤務，防止任何的可能意外。

侯友宜22日上午陪同國民黨新北市議員候選人林鼎超在市場拜票，侯友宜並接受媒體聯訪。記者詢問，新北市藍綠選前之夜場地接近，是否擔心會有衝突發生？

對此，侯友宜表示，選舉是一時，應用同樂及大家互相擁抱、感恩、喜悅心情看待，團結凝聚所有人愛護中華民國才是最重要。

他說，選情之夜，他會與大家一起面對，要用正向積極開心態度找回台灣人純真、正派、努力厚實精神，讓所有人未來會更好。

記者提問，如何看待某媒體有關國民黨2024總統大選黨內初選時程「百日卡侯」計畫的報導內容。

侯友宜回答，他現在參選2022新北市長，距離選舉投票只有4天，最重要的仍是拜託市民朋友幫他拉票、催票、投票。

他表示，拜託大家出來投票，給好好做事的團隊加油打氣及支持，讓他能繼續為新北市民服務，這才是他最大期望。