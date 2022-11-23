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揪姊妹囉！北美館露天咖啡館超時髦　CAFE ACME聯名alice + olivia限定餐點搶先看！

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/23 10:14
「CAFE ACMEｘalice＋olivia」期間限定露天咖啡。(圖/品牌提供)

「CAFE ACMEｘalice＋olivia」期間限定露天咖啡。(圖/品牌提供)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)北美館旁的露天咖啡館復刻alice + olivia 麥迪遜大道（Madison Avenue）快閃店，推出期間限定餐點，跟姊妹一起來一場早午餐或下午茶約會吧！

位於台北市立美術館（北美館）旁的露天咖啡館CAFE ACME和紐約設計師品牌alice + olivia聯手，推出期間限定菜單及時髦裝潢，包括經典無花果生火腿可頌三明治、南美青醬雞肉法棍三明治、檸檬香草海鹽薯條等8款限定餐點，再來一杯荔枝檸檬寒天、莓果奇亞籽冰茶清爽健康！

揪姊妹囉！北美館露天咖啡館超時髦　CAFE ACME聯名alice + olivia限定餐點搶先看！
「CAFE ACMEｘalice＋olivia」期間限定露天咖啡。(圖/品牌提供)

CAFE ACME以alice + olivia 經典的墨鏡紅唇女孩Stace Face及黑白配色打造，此次為繼星巴克後，alice + olivia在台與第二個咖啡品牌合作，復刻今年於紐約時裝周期間，於麥迪遜大道快閃的露天咖啡座。

「CAFE ACMEｘalice＋olivia」期間限定露天咖啡座除了有經典的頭像餅乾跟70%濃巧克力，週末還有聯名包裝花束、霜凍優格冰淇淋，活動期間單筆消費限定聯名餐點滿500元以上，可憑發票至全台 alice + olivia 門市免費兌換精美 Stace Face 隨身鏡一只，限量100份，送完為止。

揪姊妹囉！北美館露天咖啡館超時髦　CAFE ACME聯名alice + olivia限定餐點搶先看！
周末限定聯名花束及霜凍優格冰淇淋。(圖/品牌提供)

CAFE ACME x alice + olivia 期間限定露天咖啡座
地點：CAFE ACME｜Taipei Fine Arts Museum 北美館（台北市中山北路三段181-1號）
期間：即日起至2023年1月15日
時間：10：00至18：00 無公休
電話：02-66177979（僅開放現場候位）
北美館
露天咖啡館
alice + olivia
麥迪遜大道
姊妹約會
CAFE ACME
紐約

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更新時間 : 2022-11-23 10:29 GMT+08:00

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