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美股4大指數皆紅　法人：台灣股市觀察內資進場力道

受到最新公布的零售業和科技業財報激勵，美國股市22日收高。法人表示，美股即將因感恩節假期而休市，近日外資買賣超力道將趨淡，後續要觀察內資買盤進場力道。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/23 10:05
圖為美國紐約證交所2022年10月4日交易情形 (美聯社) 

圖為美國紐約證交所2022年10月4日交易情形 (美聯社) 

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）美股4大指數皆紅，帶動台北股市開紅盤，以14595點開出，早盤漲幅擴大漲逾百點，指數突破14600點整數關卡。

台積電美國存託憑證（ADR）22日勁揚3.27%，台積電今天(23日) 開盤上漲3.5元，以494.5元開出，漲幅約1%內；聯發科早盤高點722元，上漲9元。貨櫃三雄皆紅，長榮、陽明、萬海漲幅皆超過1%。

受到最新公布的零售業和科技業財報激勵，美國股市22日收高。法人表示，美股即將因感恩節假期而休市，近日外資買賣超力道將趨淡，後續要觀察內資買盤進場力道。

美股4大指數22日收紅盤，道瓊工業指數上揚397.82點或1.18%，收34098.10點；標準普爾指數上漲53.64點或1.36%，收4003.58點；那斯達克指數揚升149.90點或1.36%，收11174.41點；費城半導體指數大漲80.994點或3.03%，收2756.824點。

中央社報導，高爾夫球桿頭廠復盛應用昨(22日) 釋出對產業的看法，認為高爾夫球桿頭屬疫情受惠產業，繼2021年營收、獲利創高後，今年也可望續創新高，但因經濟衰退導致消費減少，仍是業界普遍的隱憂。

牛仔褲大廠年興21日宣布，受到美國市場消費力道趨緩影響，客戶訂單減少，加上配合非洲賴索托當地聖誕假期，年興國際賴索托公司提前至12月1日開始，全廠放假9天。

台股產業動向方面，包含友威科、長榮航、巨大、M31、意德士等上市櫃公司23日都將召開法人說明會。另外，Lexus台灣總代理和泰汽車今天即將在台南奇美博物館舉辦RX休旅全新改款發表會。

報導引述資深分析師王兆立表示，股市名人巴菲特買進台積電，使市場對台股相對有信心，但後續要留意，聯邦公開市場委員會（FOMC）會議即將在明天(美國23日) 公布10月會議紀錄，且美股(美國24日) 將因感恩節假期休市一天，外資近兩日買賣超金額會較小，要觀察台股內資進場力道。
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更新時間 : 2022-11-23 10:29 GMT+08:00

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