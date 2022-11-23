共諜邵維強案　台灣調查局：絕大部分軍官拒絕利誘

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）陸軍上校向德恩涉收賄並簽署效忠中共誓約書，昨(22日) 遭雄檢起訴，居間行賄的邵維強也曝光。調查局表示，邵維強曾接觸多名軍官，除向德恩外，絕大部分軍官都拒絕利誘。

調查局22日晚間發布新聞稿針對邵維強案說明，表示蒐證確實發現多名軍官多年前曾遭邵維強接觸，除向德恩外，絕大部分軍官均秉持國家大義與軍人節操，對邵維強利誘嚴詞拒絕，並配合調查局偵辦作為。

調查局指出，包括邵維強、向德恩、向德恩的尤姓前妻手機均送資通安全處實驗室數位鑑識，取得重要數位證據，並移送檢察官偵處。

調查局表示，將持續針對境外敵對勢力及在台內應組織成員加強偵處並防制滲透，以發掘、偵辦重大危害國家安全案件，維護國家安全、保障民主自由。

高雄地檢署22日起訴指出，陸軍步兵訓練指揮部作戰研究發展室上校主任研究官向德恩在擔任陸軍裝甲第564旅上校副旅長時遭邵維強吸收，共收賄新台幣56萬元，更簽署效忠中共誓約書並穿軍服合影，涉犯貪污治罪條例的違背職務收受賄賂罪嫌，求刑12年。

另一方面，居間行賄的邵維強曾任金門記者，涉案部分已由金門地檢署於10月7日偵結，以違反國家安全法、銀行法、貪污治罪條例等罪嫌向福建金門地方法院提起公訴，要求法院從重量刑。

中央社報導，金門金城鎮人的邵維強，自中尉軍職退役後，1993年回鄉任職駐金地方媒體記者，直到108年中退休；邵對外自稱是金門當地某兩岸經貿文化觀光民間團體理事長，並經營旅行社。104年邵得知旗下旅行社員工尤女的丈夫向德恩（兩人已在2018年6月離婚）在軍中服務，透過尤女介紹結識邵。

對於邵維強涉案新聞傳開，金門媒體圈頗感訝異。在金門媒體眼中，卲維強對同業頗照顧，經常往來對岸，自稱與中國高層官員關係良好，並曾借記者團名義赴對岸參訪。另外，由於起訴書中涉及國安敏感機密資訊，金門檢方未循往例公開起訴書內容。

金門地檢署主任檢察官劉建志22日下午接受媒體聯訪表示，在接獲情資顯示邵維強遭中共情治單位吸收，涉嫌在境內發展組織後，地檢署獲報蒐證，指揮調查局國家安全維護工作站發動搜索、扣押證物，並向法院聲押獲准。

劉建志表示，之後檢調從扣押證物中發現邵維強自民國105年起接近向德恩，並於108年底以每個月4萬元工作費、承諾未來升官發展等不正當利益，成功吸收向德恩，甚至讓向德恩簽下效忠承諾書，配合穿軍服錄影表態等情事。

劉建志表示，由於向德恩職務轉調高雄陸軍步兵訓練指揮部，為徹底追查所涉犯行，金檢經報請最高檢察署就向德恩涉案部分，核轉由高雄地檢署偵辦。

邵維強涉案部分，劉建志表示，金門地檢署年中偵辦此案，10月7日偵結，以違反國家安全法、銀行法、貪污治罪條例等罪嫌向福建金門地方法院提起公訴，現由法院接押審理當中。由於邵維強透過旅行社從事地下匯兌，違反銀行法，且行為已嚴重影響國家安全，檢察官也向法院請求從重量刑。

據了解，金檢年中獲報追查，在卲的筆記本上發現卲吸收高階軍官發展共諜案，案件驚動國安高層後，調查局國家安全維護工作站、國防部政治作戰局軍事安全總隊介入偵辦。依金門、高雄兩地檢方追查，卲維強落網遭收押後，有過接觸的多名可疑軍中高層疑已把資料刪光，向德恩手機中對話紀錄遭刪除，向並交代前妻尤女「卲出事了，快刪對話紀錄」。

依高雄地檢署起訴書，陸軍步兵訓練指揮部作戰研究發展室上校主任研究官向德恩，在擔任陸軍裝甲第564旅上校副旅長時遭邵維強吸收，自民國108年起每月收賄新台幣4萬元，更簽署投降承諾書並穿軍服合影，高雄地檢偵結起訴，求刑12年。