第一屆綠色保育「大腳印獎」選拔 全臺13位典範農友現身分享

2022年第一屆綠色保育「大腳印獎」典範農友選拔活動， 由行政院農業委員會林務局與財團法人慈心有機農業發展基金會共同 舉辦，甄選類別分為「生產操作」、「生態營造」、「土壤碳匯」 三大領域。歷經三個月的書面審查、現地評選等階段，遴選出13位 典範農友，於11月22日舉辦頒獎典禮， 並邀請林務局局長林華慶、慈心基金會執行長蘇慕容共同與會。 綠色保育標章旨在促使農業活動兼顧生計與保育的永續發展，在12 年間，陪伴農友們累積了許多友善農耕的作法， 此次也會將獲獎農友的耕作特色與經驗集結成冊， 期盼進一步帶動農友間的經驗交流與技術提升， 鼓勵更多人加入綠色保育的行列，也讓大眾認識綠色保育標章產品「 人與環境共好」的珍貴價值。

林務局與慈心基金會透過綠色保育標章的推動， 藉由農友對土壤的友善作為，展現農業在生態上的貢獻， 也為農友帶來生產外的鼓勵。綠色保育標章的圖案設計主軸為「 田裡有腳印」，彰顯人與動物共享一塊田的精神， 也是農友們的用心所在。「大腳印獎」即是遴選出默默耕耘、 守護大地的典範農友，加以表揚、鼓勵， 讓社會大眾更能看見綠保農友守護生態的用心。

每一位符合綠色保育標章的農友， 必須在不影響田間生物的棲息和農田附近的自然生態下耕作， 除了不施用化學農藥、化學肥料及除草劑，更積極營造動物的棲地， 守護田間的物種與生物多樣性。因此，首屆「大腳印獎」 分為三個獎項：「生產操作組」重視土壤、 病蟲草的田間管理技術與生產銷售的收益；「生態營造組」 則著重在棲地營造與農田生態服務的價值；「年度特別獎」 則是以國際聚焦的碳中和議題，特別設立「土壤碳匯組」。 期望透過三大面向，呈現綠色保育對生產、生態、 環境議題的價值與貢獻。林務局與慈心基金會特別製作「2022綠 色保育大腳印農友精選特集」，收錄本屆獲獎及入選者共16位農友 的田間風光，以及耕作特色與經驗，輔以評選委員的講評說明， 將於慈心基金會官網上架與大家分享， 也期待有更多農友加入綠色保育的行列。

本屆榮獲「土壤碳匯組」特別獎的農友顏明川、鄧秋美夫婦， 透過鋪覆蓋物、少翻耕來改善土壤、增加有機質， 維持土壤固碳功能。同時考量碳足跡，自製堆肥， 提高肥料利用效率等積極作為，讓農田土壤的碳匯能力持續累積。

林務局表示，近年極端氣候加劇，從去年的大旱到今年的大雨， 對農業帶來前所未見的衝擊，而因應氣候變遷的根本之道， 是從源頭減少溫室氣體排放。蔡英文總統在2021年宣示台灣將推 動2050淨零排放，農委會隨即成立「 氣候變遷調適及淨零排放專案辦公室」， 顯示農業部門對於氣候變遷政策的高度重視。 慈心基金會關注農田生態系以外，更在2021年加入千分之四倡議 聯盟，更著力宣導土壤碳匯的重要性，也提供農友施作建議， 並邀請農友進行試驗，期望能夠藉由農友們的參與， 累積更充足的資料與經驗，進而推廣土壤碳匯的農耕技術。因此， 首屆「大腳印獎」的年度特別獎以「土壤碳匯」為主題， 期望農友關注並投入土壤碳匯的操作，一同為地球環境做出貢獻。

綠色保育重視生物多樣性與土壤健康，原本即有利於固碳， 在此基礎之上，慈心基金會建議農友做重點調整， 積極採取增進土壤碳匯的措施。包含： 以不耕犁或少耕犁的方式耕作，來避免土壤壓實； 用草生栽培的方式或以覆蓋物保護田區，減少土壤裸露；施用堆肥、 有機肥、稻草、落葉等方式增進有機質。再配合定期觀察、 記錄與採土檢驗，以明確的固碳操作方式， 讓更多二氧化碳轉為土壤有機質，來增進土壤碳匯的效益。

截至2022年10月底止，全台共有459位農友取得綠色保育標 章，通過面積逾742公頃，保育物種達到42種，棲地保育已有2 63件，綠色保育理念於全台遍地開花。「每一次消費， 你都在選擇你想要的世界樣貌」， 綠色保育標章認證產品可於全台里仁門市及部分家樂福、全聯門市， 或是天天里仁、直接跟農夫買等電商平台選購，希望透過「 大腳印獎」的舉辦，使消費者有更多機會隨著農友的大腳印， 守護田間野生動物的小腳印，陪伴臺灣生態環境復甦。

土壤炭匯阻特別獎得獎者與林務局林華慶局長(右)、慈金基金會蘇慕容執行長(左)合照。(照片由慈心有機農業發展基金會提供)

生產操作組得獎者大合照。(照片由慈心有機農業發展基金會提供)