2022卡達世界盃／沙烏地阿拉伯2比1逆轉　爆冷擊敗阿根廷

2022卡達世界盃開賽第3天就爆出冷門，C組賽事由奪冠熱門球隊阿根廷出戰沙烏地阿拉伯，開賽後不到10分鐘阿根廷梅西（Lionel Messi）就靠著12碼球先馳得點，沙烏地阿拉伯在下半場5分鐘內連進兩球逆轉，以2比1擊退冠軍大熱門阿根廷，拿下重要一勝。

將在今年世足賽後退休的梅西，在今天分組賽首戰開賽第10分鐘就先馳得點，靠著12碼罰球踢進個人在世足賽史上的第7顆進球，攻下第一分。

梅西第22分鐘接獲隊友傳球後，單刀直入殺入禁區雖然進球，但被判越位。第27分鐘則是馬蒂內茲（Lautaro Martinez）在接獲隊友傳球後順利射門，但卻也再一次被吹判越位，讓阿根廷連續兩顆進球遭沒收。

阿根廷上半場控球雖占上風，而下半場戰況風雲變色，沙烏地阿拉伯把握住前2次射正機會，謝里（Saleh Al Shehri）第48分鐘攻破阿根廷大門，扳平戰局。



沙烏地隨後靠著阿道沙利（Salem Al Dawsari）第53分鐘突破阿根廷包夾，禁區外長射，以2比1反超。



阿根廷下半場多次攻勢都被沙烏地阿拉伯門將歐維斯（Mohammed Al Owais）化解，梅西在第80分鐘獲得自由球機會，但射門角度偏高，錯失扳平機會，第84分鐘試圖頭錘破門，則被門將攔截。



面對阿根廷球員傷停補時階段再度逼近球門，沙烏地的艾姆里（Abdulelah Al Amri）則挺身而出，靠著頭錘為球隊解除危機，最終沙烏地就以2比1爆冷帶走首戰勝利。