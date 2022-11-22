確診數增加、防疫政策朝令夕改　學者：中國經濟難迎曙光

（台灣英文新聞／財經組 綜合整理報導）由於COVID-19清零政策重挫中國經濟發展，近來當局釋出將鬆綁防疫政策的消息，然而，專家表示，隨著新冠病例再次上升，國內外商界對中國開放的決心存疑，使得中國的經濟前景仍充滿不確定性。

中國11日公布優化防疫20條，被外界視為中國將走出新冠清零措施的信號，提升外界對於中國市場的信心，但那之後地方防疫出現鬆緊不一的亂象，本土疫情越發嚴重，11月以來已有逾25萬人感染COVID-19，本週新增病例比上週倍增。

據美國之音報導，華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council） 地緣經濟中心副主任葛蘭姆（Niels Graham ）表示，隨著新冠病例的攀升和地方重拾管控封鎖，中國國內外企業感到巨大的不確定性。

專家表示，雖然中國政府宣布的新措施可能走向重新開放，但政策實施的困難處在於如何在防止新冠疫情惡化和不施加過度限制之間取得平衡。

彼得森國際經濟研究所的高級研究員哈夫鮑爾(Gary Hufbauer)表示，商界歡迎任何解封的信號，但對經濟的實際推動還要看政策的落實程度。

代表200多家在華經營美國企業的遊說組織「美中貿易全國委員會」對中國最新的鬆綁政策表示歡迎，稱在華美企的經營受到新冠清零政策的嚴重干擾。

報導引述該組織發言人道格(Doug Barry)說法，成員們希望當地的情況將得到改善，包括在中國境內更自由的旅行和更少的破壞性封鎖。消費者需求需要提高，以幫助為中國市場生產商品的美國公司。

但巴里指出，美國商界也意識到在中國推動這些政策存在困難，這在一定程度上削減了他們對這些變化的樂觀性。

巴里還說，如果他們開放得太快，而病毒比以前傳播得更廣，那麼醫療系統將面臨一場比迄今為止經歷的任何事情都要糟糕的災難，也會對經濟造成相關損害。

作為全球第二大經濟體，中國自疫情爆發後一直堅持新冠清零的策略，造成的經濟和社會成本越來越高，這促使中國官方考慮放鬆限制以重振經濟。

中國經濟在10月遭遇進一步放緩。中國統計局上周公布的10月經濟數據顯示，長達一周的中國國慶節假期對促進消費效果有限，作為消費指標的零售總額自5月來首次萎縮，工業增加值增長放緩，房地產投資加速回落。

中國今年很可能無法實現官方制定的5.5%左右的國內生產總值（GDP）增長目標。在今年前九個月，中國的經濟增長率為3%。

一些國際銀行和投資機構預測，如果中國開始取消防疫限制措施，中國經濟明年同比會加快。瑞銀（UBS）表示，預計今年中國GDP增長3.1%，明年經濟增速將回升至4.5%。

高盛預計，中國可能在明年春季重新開放，隨著限制的取消，全面開放可能會推動中國股票上漲20%。但該機構警告稱，如果重新開放被推遲或沒有實現，中國股市可能會下跌15%。

一些專家認為，還沒有看到中國官方決心扭轉新冠清零政策的信號，新政策對中國經濟的影響可能需要半年甚至幾個季度才能體現。

分析還指出，中國國內外需求疲軟，中國政府的刺激措施主要是增加政府主導的投資，由國有企業推動，這對改善私營企業的經營困境和提升消費者的信心作用有限。

葛蘭姆認為，由於地緣政治緊張關係和疫情導致供應鏈中斷，一些國家逐步將供應鏈轉移出中國，這可能已經對中國經濟增長造成了不可挽回的損失。