Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 財經

八方雲集全面退出中國虧近2千萬 台灣丹提咖啡持續閉店轉讓

八方接手兩年的丹提咖啡目前有40家店，包括22家直營店、18家加盟店，總經理張瑞蓮表示，經歷二次疫情，今年前3季已將部分虧損的街邊店停損，虧損金額為4200萬元，預估還有虧損會列到第4季，屆時這個品牌整理將告一段落，總部會扮演研發、供貨和管理的角色。

By 財經組, 台灣英文新聞
2022/11/22 19:27
八方雲集將於年底全面撤出中國市場。（圖/中央社）

八方雲集將於年底全面撤出中國市場。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 財經組 綜合報導）八方雲集將於年底全面撤出中國市場，預計將有近2千萬元虧損，不過在美國預計新展8家。至於集團旗下丹提咖啡在台灣營運虧損，將持續關閉獲利不佳分店，至於有賺錢的店家則將轉讓給員工經營，以加盟店繼續丹提這個品牌。

根據中央社，八方雲集今（22日）召開線上法人說明會，總經理張瑞蓮在會中表示，年底前全面撤出中國市場，目前在撤出福建全面17家營業點、裁去所有員工，預估將有新台幣1800萬元至2000萬元的虧損，會在第4季認列。

截至第3季，八方雲集來自中國福建地區的營收只剩0.6%，其88%為加盟；台灣仍是主要營收來源，占比達78.9%，其餘為香港18.2%，以及近期插旗的美國市場，營收占比為2.2%。

至於八方接手兩年的丹提咖啡，目前有40家店，包括22家直營店、18家加盟店，總經理張瑞蓮表示，經歷二次疫情，今年前3季已將部分虧損的街邊店停損，虧損金額為4200萬元，預估還有虧損會列到第4季，屆時這個品牌整理將告一段落，總部會扮演研發、供貨和管理的角色。

張瑞蓮說直營店目前還有6、7家獲利狀況不佳的店，預計年底會關閉，整體調整後，剩下的門店大概為15家，皆為獲利門店，預計轉給丹堤的員工經營，該品牌將全數轉為加盟店，希望這個品牌能延續下去。

雖然八方雲集在中國虧損，但明年將以「芳珍蔬食」品牌為展店主力、目標新展20家，美國八方雲集及香港百芳池上便當預計分別新展8家及5家，梁社漢排骨則規畫進軍香港。

至於是否漲價，八方雲集表示，暫無再漲價規畫。雖然今年原物料成本上漲且目前豬肉及雞肉價格仍處高檔，尚無法預期何時下降，但會站在消費者能否接受、加盟主獲利是否遭侵蝕決定是否調整，去年底已有調整因應，目前整體狀況仍在掌控內。
八方雲集
丹提咖啡
中國市場
加盟

相關新聞

傳退出中國市場? 台灣「八方雲集」：門市營運不佳啟動停損
傳退出中國市場? 台灣「八方雲集」：門市營運不佳啟動停損
2022/09/22 14:38
Zara、Bershka、Pull&Bear等系列品牌將退出中國市場
Zara、Bershka、Pull&Bear等系列品牌將退出中國市場
2022/07/11 20:28
奇異博士2中國遭禁不改票房佳績 迪士尼CEO：沒有中國也能成功
奇異博士2中國遭禁不改票房佳績 迪士尼CEO：沒有中國也能成功
2022/05/14 17:33
美國大選陷僵局　習近平誓言擴大開放中國市場　
美國大選陷僵局　習近平誓言擴大開放中國市場　
2020/11/05 10:49
台灣「八方雲集」取得「丹堤咖啡」69%股權　拚多元化與多品牌經營
台灣「八方雲集」取得「丹堤咖啡」69%股權　拚多元化與多品牌經營
2020/10/09 13:28

更新時間 : 2022-11-22 20:45 GMT+08:00

最受歡迎

太狂⋯「魔獸」首場比賽30萬人同時觀看 一度落後21分竟奇蹟逆轉勝網友全暴動
太狂⋯「魔獸」首場比賽30萬人同時觀看 一度落後21分竟奇蹟逆轉勝網友全暴動
莫德納BA.5次世代疫苗今起開打　12歲以上民眾快手刀預約
莫德納BA.5次世代疫苗今起開打　12歲以上民眾快手刀預約
【快訊】團團走了⋯今早癲癇復發麻醉中離開 陪伴台灣民眾14年歲月
【快訊】團團走了⋯今早癲癇復發麻醉中離開 陪伴台灣民眾14年歲月
韓劇「弱美男英雄」釜山電影節評價高　校園霸凌演出新高度
韓劇「弱美男英雄」釜山電影節評價高　校園霸凌演出新高度
【持續更新】南韓 2022 MAMA AWARDS將於日本舉辦　完整入圍及表演名單公布
【持續更新】南韓 2022 MAMA AWARDS將於日本舉辦　完整入圍及表演名單公布
〈時評〉22年前李遠哲的那句話 仍然在台灣天空飄盪
〈時評〉22年前李遠哲的那句話 仍然在台灣天空飄盪
【就挺突然的】NBA「魔獸」空降台灣T1門票賣翻！不枉簽約月薪逾600萬台幣
【就挺突然的】NBA「魔獸」空降台灣T1門票賣翻！不枉簽約月薪逾600萬台幣
《白日青春》導演專訪！台灣金馬最佳新導演探香港移民複雜性　影帝和犬系男孩親子對話觀眾淚崩
《白日青春》導演專訪！台灣金馬最佳新導演探香港移民複雜性　影帝和犬系男孩親子對話觀眾淚崩
【11/13更新】南韓「換乘戀愛2」演出者近況曝光　不只愛情更建立了好友誼
【11/13更新】南韓「換乘戀愛2」演出者近況曝光　不只愛情更建立了好友誼
以「花路阿朱媽」入圍金馬最佳男配角　南韓演員鄭東煥首度來台：我偷偷來的
以「花路阿朱媽」入圍金馬最佳男配角　南韓演員鄭東煥首度來台：我偷偷來的