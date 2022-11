FTX倒閉投資者搶領207億美元資金 美國參、眾兩院12月舉行聽證會調查

(台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導)加密貨幣第二大交易所FTX突然倒閉牽連甚廣,不僅使用者開始積極提取資金,加密貨幣借貸商也驚傳可能接力破產,美國聯邦參議院農業委員會已表示,將在12月1日舉行聽證會對此進行調查,聯邦眾議院金融服務委員會也將於12月舉行聽證會。

據CoinGecko18日分析指出,FTX破產風暴導致投資人資產一夕蒸發,導致中心化交易所的使用者開始積極保管自己的資金,自11月2日以來,前6大加密貨幣的交易所已被提領約207億美元(約6000億新台幣),交易所餘額從1236億美元降至1028億美元,銳減約16.8%。

TechCrunch報導,受FTX牽連,加密貨幣借貸商龍頭Genesis Global Trading(GGT)傳出有高達10億美元的資金缺口,並於16日無預警宣布其專門服務機構客戶的借貸部門Genesis Global Capital已暫停「借貸贖回及新貸款發放服務」。

消息指出,Genesis已示警投資人,若募資失敗恐需申請破產;Genesis21日發表聲明澄清,「並無立即申請破產的相關計劃」。

FTX倒閉引發波及整個加密貨幣業的流動性緊縮危機,導致比特幣價格下跌、其他數位資產重挫。在12月1日召開「為什麼國會需要採取行動:從FXT倒閉學到的教訓」聽證會上,美國商品期貨交易委員會(Commodity Futures Trading Commission)主席貝南(Rostin Behnam)是被指名傳喚的首位證人。

中央社報導,美國聯邦參議院農會委員會(U.S. Senate Agriculture Committee)主席斯塔貝諾(Debbie Stabenow)也呼籲國會通過獲兩黨支持的數位商品消費者保護法案(Digital Commodities Consumer Protection Act)。她表示,如果有這項法案便可阻擋「FTX做出不當行徑與危險行為」。

