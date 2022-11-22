FTX倒閉投資者搶領207億美元資金 美國參、眾兩院12月舉行聽證會調查

（台灣英文新聞／國際組 綜合外電報導）加密貨幣第二大交易所FTX突然倒閉牽連甚廣，不僅使用者開始積極提取資金，加密貨幣借貸商也驚傳可能接力破產，美國聯邦參議院農業委員會已表示，將在12月1日舉行聽證會對此進行調查，聯邦眾議院金融服務委員會也將於12月舉行聽證會。

據CoinGecko18日分析指出，FTX破產風暴導致投資人資產一夕蒸發，導致中心化交易所的使用者開始積極保管自己的資金，自11月2日以來，前6大加密貨幣的交易所已被提領約207億美元（約6000億新台幣），交易所餘額從1236億美元降至1028億美元，銳減約16.8%。

TechCrunch報導，受FTX牽連，加密貨幣借貸商龍頭Genesis Global Trading（GGT）傳出有高達10億美元的資金缺口，並於16日無預警宣布其專門服務機構客戶的借貸部門Genesis Global Capital已暫停「借貸贖回及新貸款發放服務」。

消息指出，Genesis已示警投資人，若募資失敗恐需申請破產；Genesis21日發表聲明澄清，「並無立即申請破產的相關計劃」。

FTX倒閉引發波及整個加密貨幣業的流動性緊縮危機，導致比特幣價格下跌、其他數位資產重挫。在12月1日召開「為什麼國會需要採取行動：從FXT倒閉學到的教訓」聽證會上，美國商品期貨交易委員會（Commodity Futures Trading Commission）主席貝南（Rostin Behnam）是被指名傳喚的首位證人。

中央社報導，美國聯邦參議院農會委員會（U.S. Senate Agriculture Committee）主席斯塔貝諾（Debbie Stabenow）也呼籲國會通過獲兩黨支持的數位商品消費者保護法案（Digital Commodities Consumer Protection Act）。她表示，如果有這項法案便可阻擋「FTX做出不當行徑與危險行為」。

There is a lot of misinformation out there on the Digital Commodities Consumer Protection Act. Here are the facts.https://t.co/7dp5PNKM7e — Sen. Debbie Stabenow (@SenStabenow) November 21, 2022

聯邦眾議院金融服務委員會（U.S. House Financial Services Committee）主席華特斯（Maxine Waters）以及共和黨眾議員麥克亨利（Patrick McHenry）16日也宣布，計劃在12月舉行聽證會調查FTX倒閉事件。