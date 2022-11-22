理想大地「感恩回饋」住宿折扣 連續兩年獲得國家品牌玉山獎

為慶祝理想大地連續兩年榮獲國家品牌玉山獎，特地提供「感恩回饋」住宿折扣暢遊花蓮。國家品牌玉山獎的評選，重視企業加強營運管理、品質要求、顧客服務以及產品創新研發整合未來趨勢，同時兼顧環保綠能，全面提升國家品牌競爭力。理想大地在兩年多疫情考驗下，我們沒有停下腳步，反而是不斷地調整改善，就只為了提供更優質服務，才能連續兩年榮獲了國家品質玉山獎 -「傑出企業類」，另外，今年又再次獲得交通部觀光局「五星級飯店的認證」及「111年的ISQM國際服務品質認證」等多項大獎！

為了感謝您長年對於理想大地支持與鼓勵，歲末之際邀請您一起來花蓮旅行，油資、車票通通由理想大地來買單，即日起至2023年1月19日前，凡入住「秋•蘊」楓紅住房專案、毛孩旅行趣住房專案、花樣SPA住房專案，只要出示入住前一日、當日或後一日，台鐵車票(終點站花蓮或壽豐)、國道客運北花線及油資發票，每房最高回饋折抵1,000元，除此之外，駕駛電動車的朋友，理想大地特別的回饋，只要入住以上專案就會贈送理想招牌長條蜂巢糕一份， 理想大地的友善環境與愛護生態是長年以來堅定永續環保的理念，讓我們在旅行中與環境達到完美的平衡點， 落實「綠色創新 地方永續」。

農曆年到來之前，歡迎您和親朋好友一起前來理想大地渡假飯店，提前享受秋冬悠閒的旅行，暢遊花蓮是你最佳的選擇，好山好水好空氣，盡情享受藍天綠地，享用美食佳餚。