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魔獸左膝受傷2週不出賽 是否隨隊客場雲豹總經理回應了

桃園永豐雲豹隊總經理蘇翊傑今表示，這次也會嘗試進行中醫療程，他強調「霍華德並不排斥且願意嘗試外，目前在全球職業運動中也有不少中醫治的案例，希望協助他盡快恢復。」

By 林于雯, 台灣英文新聞
2022/11/22 17:28
「魔獸」霍華德（Dwight Howard）上週末兩戰都出賽超過40分鐘。（圖/中央社）

「魔獸」霍華德（Dwight Howard）上週末兩戰都出賽超過40分鐘。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 體育組 綜合報導）從NBA來台打球的巨星「魔獸」霍華德上週六、日連續打了2場比賽，都出賽超過40分鐘，37歲的他雖然拚勁十足，不過週日疑因碰撞導致左膝不適，未來兩週不會出賽，引起網友紛喊退票，不過仍然有粉絲等待其隨隊出征的機會來一睹魔獸風光，對此，雲豹隊總經理蘇翊傑表示「還在評估。」

霍華德（Dwight Howard）上週六對上新北中信特攻，週日則是碰上台中太陽。霍華德首戰就拿下38分25籃板9助攻的超狂數據，更帶領隊伍打進延長賽，參賽時間超過40分鐘，第二戰上半場則因為不慎與隊友碰撞，造成他左邊膝蓋不適。根據球團，霍華德已前往長庚醫院進行檢查，醫療團隊慎重起見也建議他休息兩週，霍華德本人也完全尊重醫生建議。

桃園永豐雲豹隊總經理蘇翊傑今表示，這次也會嘗試進行中醫療程，他強調「霍華德並不排斥且願意嘗試外，目前在全球職業運動中也有不少中醫治的案例，希望協助他盡快恢復。」

至於霍華德未來兩週是否隨隊出席客場比賽，蘇翊傑說「球團目前是傾向讓他好好休息與治療，不過如果他要到場幫隊友打氣加油，也不會有問題。」主要是會尊重他的個人意願。根據T1聯盟官網，雲豹之後的賽事將是11/27（日）14:00在台中對上台中太陽，以及12/4（日）14:00在高雄PK高雄海神。

由於霍華達是否隨隊未來兩場比賽不確定性高，許多特地買票盼能一睹偶像球星風光的粉絲紛紛喊說要退票，在Ibon售票系統上，11月27日台中太陽主場賽事已無法辦理退票，另外12月4日高雄海神主場賽事，還可以進行退票，但會酌收票價10%手續費，且必須於該場賽事3天前（不含比賽當日）進行退票。

不過除了喊著要退票的觀眾，還是有不少人表示還是支持T1聯盟，認為「就當支持魔獸、支持球團的用心」，也有人指出「住附近就不用退了，外縣市肯定要退」。
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T1聯盟

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