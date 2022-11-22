新北表揚資訊教育有功學校、人員、教案 疫情下數位學習幕後推手

新北市教育局今(22)舉辦「 資訊有功暨資訊科技優良教案甄選表揚」，教育局長張明文到場， 表揚崇林國中等5所資訊有功學校、明志國中教師范梅英等11位資 訊有功人員、及碧華國小教師邱昭士等12件資訊科技優良教案設計 者。

教育局表示，資訊有功獲獎學校及教師，致力於建置智慧校園、資訊 科技融入教學推廣、網路軟硬體技術技術發展、網路或系統管理維護 ，更有長年協助資訊教育推動獲頒有功人員。這次頒獎鼓勵新北市資訊科技及數位教學的重要推手， 同時感謝他們以厚實的專業能力， 加速疫情衝擊下的數位資訊教育進程。

資訊有功人員部分，中平國中退休教師張文杰投身資訊教育推廣、 網管維護30年，獲頒「終身成就獎」， 曾任新北市國中科技輔導團員、自由軟體中心、 資訊教育推動等顧問職，退休後仍協助團務， 關注各校資訊環境建置，並任Linux教師研習講師，樂在奉獻。

教案甄選的最大特色，是鼓勵教師自選教材，可以一單元或議題， 結合親師生平臺內所整合的各項學習平臺，運用資訊科技領域專業， 研發創意教案及課程示例，實踐智慧教學。其中碧華國小教師邱昭士 設計「Scratch 3.0初階」課程榮獲特優，教師以均一教育平臺資源引導學習， 帶領學生設定任務，促進自主學習。

資訊有功學校，崇林國中以科技美學為發展目標，自2010年起推動資 訊融入教學，為新北市雲世代學校、行動學習中心學校、 智慧學習典範學校，歷年來更榮獲教育部資訊融入創新教學、教育創 新100等獎項。光復國小則建構智慧領航教學社群，培訓學生參與 Scratch程式設計比賽、PowerTech科技創作競賽、 國際運算思維挑戰賽，屢創佳績。

此外，海山國小深耕行動學習十餘年， 各領域的素養導向教學結合資訊運用，也多次接受電台訪談， 推廣教學經驗。義學國小以「義級玩家FUN4學習」方案，利用A R、VR技術，結合Youtuber網紅議題， 開創數位閱讀新視野，榮獲教育部閱讀磐石學校。積穗國小協辦「 生生用平板」採購事宜，讓新北市資訊教育向前邁進。

教育局表示，新北市今(2022)年全市每校均有1G以上光纖網路 ，中大型學校可供2,000台平板同時上網順暢， 輔助推動教育部「生生用平板」計畫。為持續提升學生學習成效， 鼓勵各校普及行動載具使用比例，提升行動載具的管理效能， 以創新的教學，帶領孩子充實資訊能力，整備未來世代的競爭力。