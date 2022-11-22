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冬季進補首選貢寮鮑山藥雞湯　養生不上火

By 台灣英文新聞
2022/11/22 17:20
簡單易上手的小雪滋養不上火電鍋料理-貢寮鮑山藥雞湯。（照片由新北市政府漁業及漁港事業管理處提供）

簡單易上手的小雪滋養不上火電鍋料理-貢寮鮑山藥雞湯。（照片由新北市政府漁業及漁港事業管理處提供）

二十四節氣小雪的到來，代表東北季風逐漸增強，天氣漸漸變冷，除了要積極運動強健體質外，更要注意養生調理，適逢新北貢寮鮑產季，新北市漁業處推薦大家來一味滋養又不會上火的貢寮鮑山藥雞湯。

「貢寮鮑」是新北市貢寮地區養殖九孔及盤鮑所建立的品牌，養殖於潮間帶半開放式海水養殖池的貢寮鮑，一天兩次的潮汐換水，維持養殖池內海水純淨，加上養殖業者以龍鬚菜海等天然海菜餵養，所以培育出來的貢寮鮑，味道鮮美、肉質Q彈，此外養殖業者多年來堅持養殖過程不使用化學藥劑，並配合新北市政府於上市前抽驗把關，新北貢寮鮑是大家可以安心享用的在地美味。

貢寮區漁會總幹事林麗美表示，小雪前後天氣漸漸變冷，大家都開始進補，但往往吃太多溫補的食物，補過頭反而上火，現正逢新北貢寮鮑產季，特別推薦這道美味可口滋養又不上火的貢寮鮑山藥雞湯，新鮮美味的貢寮鮑搭配東北角山藥，與雞肉、紅棗、枸杞等一同燉煮，就是一道滋養且不上火的美味湯品，民眾不妨在家燉煮這道湯品給家人享用。買回家的貢寮鮑、雞肉川燙備用，山藥削皮切段後泡水備用，紅棗、枸杞洗淨備用，先取電鍋內鍋放入雞肉、山藥及紅棗並加水淹過食材，外鍋一杯水燉煮，待電鍋跳起後，再加入川燙好的九孔及枸杞，外鍋放入1/4杯水稍微悶煮一下，美味養生不上火的貢寮鮑山藥雞湯就完成了。

新北市漁業處表示，每年的11月至隔年3月是貢寮鮑的盛產期，由貢寮鮑養殖達人們用心培育出來的貢寮鮑，肉質緊實、飽滿鮮甜，經過烹調後口感更是Q彈爽口，絕對是這季節大家不容錯過的安心在地優質漁產品，買回家進補絕對是絕佳選擇喔!

貢寮鮑訂購資訊：

貢寮區漁會 https://www.klfashop.org.tw/index.php?cPath=17

新勝發漁業 https://www.facebook.com/profile.php?id=100057596914049

鮮物本舖 http://www.nicestore.com.tw/

藻堂 https://www.rakuten.com.tw/shop/chance/

仁和鮑魚 https://m.facebook.com/taiwan.abalone

更新時間 : 2022-11-22 17:43 GMT+08:00

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