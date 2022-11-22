冬季進補首選貢寮鮑山藥雞湯　養生不上火

二十四節氣小雪的到來，代表東北季風逐漸增強， 天氣漸漸變冷，除了要積極運動強健體質外，更要注意養生調理， 適逢新北貢寮鮑產季，新北市漁業處推薦大家來一味滋養又不會上火 的貢寮鮑山藥雞湯。

「貢寮鮑」是新北市貢寮地區養殖九孔及盤鮑所建立的品牌，養殖於 潮間帶半開放式海水養殖池的貢寮鮑，一天兩次的潮汐換水， 維持養殖池內海水純淨，加上養殖業者以龍鬚菜海等天然海菜餵養， 所以培育出來的貢寮鮑，味道鮮美、肉質Q彈， 此外養殖業者多年來堅持養殖過程不使用化學藥劑， 並配合新北市政府於上市前抽驗把關， 新北貢寮鮑是大家可以安心享用的在地美味。

貢寮區漁會總幹事林麗美表示，小雪前後天氣漸漸變冷， 大家都開始進補，但往往吃太多溫補的食物，補過頭反而上火， 現正逢新北貢寮鮑產季，特別推薦這道美味可口滋養又不上火的貢寮 鮑山藥雞湯，新鮮美味的貢寮鮑搭配東北角山藥，與雞肉、紅棗、 枸杞等一同燉煮，就是一道滋養且不上火的美味湯品， 民眾不妨在家燉煮這道湯品給家人享用。買回家的貢寮鮑、 雞肉川燙備用，山藥削皮切段後泡水備用，紅棗、枸杞洗淨備用， 先取電鍋內鍋放入雞肉、山藥及紅棗並加水淹過食材， 外鍋一杯水燉煮，待電鍋跳起後，再加入川燙好的九孔及枸杞， 外鍋放入1/4杯水稍微悶煮一下，美味養生不上火的貢寮鮑山藥雞 湯就完成了。

新北市漁業處表示，每年的11月至隔年3月是貢寮鮑的盛產期，由 貢寮鮑養殖達人們用心培育出來的貢寮鮑，肉質緊實、飽滿鮮甜， 經過烹調後口感更是Q彈爽口，絕對是這季節大家不容錯過的安心在 地優質漁產品，買回家進補絕對是絕佳選擇喔!

貢寮鮑訂購資訊：

貢寮區漁會 https://www.klfashop.org.tw/ index.php?cPath=17

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