年末聚會必備 三澧企業「人氣耶誕蛋糕」限量開賣

迎接璀璨耶誕，三澧企業聯合旗下餐飲品牌推出耶誕限定甜點，即日起至2022年12月21日止，凡至MO-MO-PARADISE、BELLINI Pasta Pasta、BELLINI CAFFÈ、MOLINO、天吉屋、吉天麩羅等全台48間門市，或加入LINE官方帳號，聖誕節蛋糕開放預購中！延續品牌經典風味，本次集結歷年人氣最高的三款蛋糕，包括清新橙香與苦甜巧克力交織成「橙香巧克力香緹」，創意演繹聖多諾黑泡芙塔的「栗子奶油泡芙塔」，以及多年來穩坐甜點銷售冠軍「香草慕斯蘋果塔」，每款7吋990元於12月取貨。

三澧以法式甜品的繁複工藝，結合日式職人的細膩考究，打造品牌獨特雋永風味，在耶誕溫馨節日裡，與親友共享每一口香甜帶來的幸福氛圍。

2022年推出三款必吃甜點，首推「栗子奶油泡芙塔」，塔皮以繁複手法重複壓皮、靜置步驟，並層層疊加融入馬達加斯加香草籽奶油與糖漬栗子，每一顆泡芙中更灌滿香氣馥郁栗子餡，最後撒上比利時苦甜巧克力，為味蕾帶來畫龍點睛之感，絕對是栗子控不可錯過的必嘗之作。

BELLINI招牌甜點「香草慕斯蘋果塔」，禮聘留法日本糕點名師─加藤正人來台指導研發而成，蛋糕主體將法國布列塔尼鮮奶油、香草莢、雞蛋等食材以130°C隔水低溫烘烤90分鐘，等待熟成為入口即化的綿密乳霜狀，蛋糕底層則鋪墊著厚厚的自製蘋果泥，嚴選甜中帶酸的富士蘋果、肉桂粉、寶山黑糖、新鮮檸檬等烘烤攪拌製成，品嘗間仿若透著牛奶糖的香甜，與塔皮的奶油香氣彼此呼應。

「橙香巧克力香緹」以法國布列塔尼鮮奶油完美融合比利時73%頂級黑巧克力，墜入西班牙糖漬夏橙丁，賦予蛋糕如香水般的異國情調，水果的酸香更能反襯巧克力微苦甜的獨特風味，醇厚而不膩。

【三澧企業 耶誕蛋糕販售資訊】

預購時間：即日起至2022年12月21日

提貨時間：2022年12月1日～12月31日

訂購方式：請洽詢全台各門市：www.humaxasia.com.tw

或請至線上商城：https://lin.ee/6YoaKTk（不提供宅配服務）

備註：雙北、桃園、新竹地區店鋪需3天前預購，其他地區店鋪需5天前預購。「香草慕斯蘋果塔」含有吉利丁，素食者不宜食用。